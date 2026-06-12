"È pericoloso": le perizie ignorate. Così accoltellò una passante a caso

"Funzionamento ossessivo compulsivo (...) tratti schizoidi, evitanti e ossessivi". Questo è il profilo psichiatrico di Vincenzo Lanni, l'uomo che il 3 novembre scorso, in piazza Gae Aulenti, a Milano, accoltellò una donna scelta a caso, sotto gli uffici di Unicredit. La perizia depositata nei giorni scorsi dallo psichiatra Mario Mantero non è solo un viaggio nella mente di Lanni. È anche un viaggio nella burocrazia dello Stato e della giustizia, nella babele dei pareri e dei decreti, alla ricerca di una risposta alla domanda cruciale: come è possibile che Lanni fosse libero? Dieci anni prima aveva accoltellato a casaccio altri due passanti. Più volte, chi lo ha avuto in cura ha messo nero su bianco che c'era il rischio concreto che lo facesse ancora. Invece lo hanno liberato. E lo ha rifatto.

Anna Laura Valsecchi, la mattina del 3 novembre, stava andando in ufficio. Lanni le piantò un coltello nella schiena e risalì, attraverso la milza e un polmone. Se fosse sceso in basso, sarebbe morta dissanguata. Invece è sopravvissuta, senza la milza, e con addosso un trauma con cui fa ancora i conti. Lanni se ne andò, lasciandole il coltello infilato nella schiena, e andò in albergo a aspettare i carabinieri. Voleva farsi prendere, dice la perizia: anzi, ha accoltellato Anna proprio per tornare in carcere. "Il reato mostra i caratteri della rabbia distruttiva scaricata a freddo con finalità utilitaristiche, ovvero ottenere il rientro in un contesto protettivo istituzionale". Se lo Stato avesse fatto il suo dovere, Anna avrebbe ancora la sua milza.

Mantero ha incontrato a lungo Lanni: "Emerge il profilo della solitudine schizoide. Freddezza, intelligenza ed estrema sensibilità. È contento di sapere che la vittima sta meglio anche se non esprime particolare rimorso". È capace di intendere e di volere, potrà essere processato. La sua vita è nel limbo tra normalità e follia. Per il duplice tentato omicidio del 2015 fa appena cinque anni di carcere, poi lo mettono in libertà vigilata nella comunità Exodus. Appena un anno prima che colpisse ancora, il tribunale di Varese revoca anche la libertà vigilata "sulla base di una buona condotta complessiva del vigilato". Da quel momento Lanni è libero.

I segnali d'allarme ci sono. Già il perito del primo processo, nel 2015, scrive che "l'esaminato presenta importante disturbo psicopatologico, strutturalmente caratterizzato dall'elevato rischio futuro di reiterare nel tempo comportamenti etero-aggressivi". Nel 2023, quando viene fermato alla stazione di Varese con un coltello da 34 centimetri, Exodus avvisa che ci sono "molte preoccupazioni . Si tratta di agiti simili al grave reato commesso". Ma quando il tribunale di Varese chiede lumi ai servizi sociali la pratica viene rimpallata tra Milano, Varese, Bergamo. Lanni è una pratica di cui nessuno si vuole occupare. Eppure lo liberano. A dicembre lo ritrovano a vagare per un'altra stazione, gli psichiatri di Exodus dicono che presenta un "progressivo aggravamento del proprio stato psichico". A Varese invece lo visitano e lo definiscono "lucido, globalmente orientato, tranquillo". D'altronde anche in carcere a Bollate, proponendone la liberazione, avevano definito il delitto del 2015 "fatto unico che si ritiene irripetibile negli anni futuri".

Invece Lanni ripete.

Negli incontri con lo psichiatra, torna a parlare di quando perse il lavoro da Unicredit, e il suo film del delitto è semplice: "Decide quindi di colpire e si procura un coltello, si reca in piazza Gae Aulenti, vicino alla sede dell'Unicredit, vede la vittima ideale e colpisce".

E uno così era libero.