Il piano se gli Usa si sfilano: nuova difesa europea e baricentro mediterraneo

I nuovi piani di difesa della Nato "europea" per bilanciare il disimpegno americano con il ruolo guida dell'Italia nel Mediterraneo e i soldi necessari. La guerra in Ucraina e i "fantasmi" nella stanza dalla protezione di Hormuz alla minaccia cinese. Il vertice ad "alta tensione" con Donald Trump, dell'Alleanza atlantica ad Ankara, è cruciale per il futuro della Nato. I riflettori sono accesi sullo zero virgola del prodotto interno lordo in più per le spese della Difesa, ma in realtà il punto focale all'ordine del giorno è l'approvazione politica dei nuovi piani Nato. Al di là delle sfuriate e minacce di Trump di mollare gli europei, i fatti concreti sono due: una portaerei con il suo gruppo di battaglia, compresi navi alleate (una per l'Italia). di base negli Usa, è stata spostata, come campo di intervento, dal Mediterraneo all'Indo Pacifico. Degli 85mila soldati americani in una quarantina di basi in Europa potrebbero venire ritirati appena 5mila, una brigata, che non sposta di molto il peso strategico. La vera decisione, politica, ad Ankara sarà l'approvazione della cosiddetta "famiglia di piani di difesa per l'Europa - spiega una fonte militare del Giornale - Un ampio ventaglio operativo, che prevede anche le risposte in caso di attacco a vario livello, l'autorità della catena di comando e controllo oltre alle capacità militari garantite dai singoli paesi con il livello di prontezza di unità e mezzi". Per realizzare i piani ci vogliono i soldi: L'Italia si presenta con un 2,8% del Pil con l'intenzione di aumentare di mezzo punto o qualcosa di più fra il 2027 ed il 2029. Un altro dossier finanziario collegato all'"europizzazione" della Nato sono i programmi Ue come Edirpa e Safe che verranno sollecitati da Ursula von der Leyen. Il governo italiano ha deciso di non ritirare i fondi Safe (14 miliardi) per quest'anno, ma partecipiamo al programma Edirpa per lacquisto di munizioni. Proiettili da 155 millimetri da artiglieria, i più utilizzati anche in Ucraina, assieme ad altri cinque alleati.

Un altro tema prioritario riguarderà l'Ucraina con Trump che incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver parlato con Vladimir Putin, che comincerebbe "a sentire la pressione della guerra" secondo la Casa Bianca.

Il nodo europeo dell'Alleanza è il sostegno a Kiev, dopo l'abbandono americano, che prevede altri 70 miliardi in aiuti militar per quest'anno e pure il prossimo. Per il 2027, però, l'Italia ha ottenuto che decideranno i singoli paesi senza gli automatismi voluti dalla Germania e dai paesi del Nord più "bellicosi". La protezione di Hormuz, che Trump pretende, sarà possibile per lo sminamento solo con il via libera anche iraniano. E l'incombente potenza militare ed economica cinese sembra sparita dai radar, nonostante il discorso del presidente americano sul "pericolo comunista".

L'interesse nazionale italiano è rivolto al "mare nostrum", il Mediterraneo dove transitano il 75% delle importazioni ed il 60% delle esportazioni. La flotta ha bisogno di due nuovi cacciatorpediniere e di sostituire le navi anfibie che hanno 40 anni. Dalla fine del 2027 l'Allied Joint Force Command dalla Nato a Napoli, storicamente in mano agli americani, passerà ad un ammiraglio italiano. L'area di operazioni è il fianco Sud Est dell'Alleanza ovvero l'Europa meridionale.

Dal 3 luglio nel poligono di tiro della caserma Torre Veneri di Lecce si svolge un'esercitazione con droni dell'ultima generazione. Un tassello della "Task force X del Mediterraneo centrale" affidata all'Italia con l'obiettivo di sperimentare le capacità innovative multidominio della Nato.