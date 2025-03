L'affetto del Papa: "Prego per loro"

Ascolta ora 00:00 00:00

Papa Francesco continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta, in Vaticano. Per Bergoglio, il cui quadro clinico è stazionario, i miglioramenti si registrano anche sull'utilizzo della voce. «Il Papa continua la terapia farmacologica, la terapia motoria e respiratoria con miglioramenti, anche per quanto riguarda la parola con lievi miglioramenti quotidiani - fa sapere la sala stampa della Santa Sede -. È stato diminuito l'ossigeno ad alti flussi che resta per una parte della notte, nel giorno usa i naselli. La situazione è stazionaria dal punto di vista medico». Si conferma il non utilizzo della ventilazione meccanica assistita. La Santa Sede ribadisce che per quanto riguarda i riti di Pasqua «si deciderà più avanti e sulla base dei miglioramenti». Il Papa si è comunque fatto «sentire» in questo venerdì in particolare in merito al terremoto che ha colpito il Myanmar e la Thailandia. In un telegramma il Pontefice, firmato dal Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, si dice «profondamente rattristato dalla perdita di vite umane e dalla devastazione diffusa causata dal terremoto nel sud-est asiatico» e «offre preghiere accorate per la anime dei defunti e l'assicurazione della sua vicinanza spirituale tutti colpiti da questa tragedia».

Il Papa prega anche perché «il personale di emergenza sia sostenuto nella cura dei feriti con i doni divini della fortezza e della perseveranza». Da Bergoglio anche un telegramma per gli incendi che hanno colpito la Corea del Sud con preghiere per vittime e soccorritori.