Prof uccisa dal nipote: "L'eredità non c'entra"

Non è stato un delitto legato all'eredità. Lo avrebbe detto durante l'interrogatorio il 17enne che giovedì ha ucciso la zia a San Stino di Livenza, nel Veneziano, e lo hanno ribadito i familiari della vittima, l'insegnante di 53 anni Chiara Guerra.

È stato l'avvocato Luca Pavanetto a respingere in una nota le ipotesi e gli pseudo moventi di cui si è parlato in questi giorni: "Si sente parlare anche di questioni ereditarie che al momento non sembrano avere motivo di esistere e dignità giuridica: entrambi i genitori di Chiara sono ancora in vita e di conseguenza non vi è alcuna eredità di cui discutere. Riteniamo che associare o ridurre la luminosa aura di Chiara e la sua dolorosissima scomparsa a meri dissidi economici sia paradossalmente, un ulteriore danno che viene arrecato alla sua bellissima immagine". Resta un mistero, dunque, cosa abbia spinto il ragazzo ad infierire sulla zia con oltre venti coltellate per poi gettare il corpo nel canale Malgher, dopo aver cercato di dargli fuoco. A scatenare la furia omicida del giovane potrebbe essere stato un rimprovero della donna mentre discutevano della gestione dei nonni paterni, i genitori di lei, ospiti di due diverse case di riposo. Sembra che tra zia e nipote ci fosse un clima di tensione latente. Il 17enne è indagato per omicidio volontario e soppressione di cadavere.

Il corpo dell'insegnante è stato trovato in acqua in un sacco, devastato da numerose ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è stato recuperato. Il 17enne ha confessato il delitto e dopo la convalida del fermo è stato portato nell'Istituto penale per i minorenni di Rovigo.