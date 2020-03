La proposta choc dei 5 Stelle: ​"Requisiamo la sanità privata"

L'assalto è partito dei Cinque Stelle alla sanità privata. Mentre tutte le strutture ospedaliere sono impegnate a salvare vite umane e a combattere l'epidemia da coronavirus, il maggiora azionista del governo Conte ha lanciato l'idea folle di andare a "requisire i posti letto nella sanità privata" . A lanciarla è stato ieri sera Vito Crimi a cui oggi hanno dato man forte sia il collega di partito, Danilo Toninelli, sia l'Anpi sia i comunisti. "È arrivato il momento che i privati, che tanto hanno avuto, si mettano a disposizione dello Stato" , ha spiegato il capo pro tempore del M5s a cui evidentemente sfuggono gli sforzi che la sanità privata (soprattutto in Lombardia) sta portando avanti nella lotta al contagio.

In un momento difficile per tutto il Paese non c'è spazio per polemiche sterili che non aiutano a migliorare la situazione. L'ultima, assurda crociata dei grillini contro la sanità privata non fa altro che alzare la tensione. Un attacco inutile e dannoso perché non corrisponde con quanto sta accadendo. Il 29 febbraio, quando l'emergenza era scoppiata da una settimana, il sistema sanitario lombardo si era, infatti, già strutturato per gestire "un iperafflusso di pazienti" che già sapevano avrebbe preso d'assalto tutti gli ospedali della regione. L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, si era subito impegnato per reclutare all'interno di tutti gli ospedali infettivologi, medici di medicina urgenza, pneumologi e internisti. "La sanità privata - aveva spiegato - sta rispondendo in maniera positiva" . Qualche giorno dopo anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, aveva fatto sapere di "in costante contatto sia con il ministero della Difesa sia con le strutture della sanità privata" . In Calabria stesso discorso: il 10 marzo, con una lettera inviata alla governatrice Jole Santelli, le associazioni rappresentative della sanità privata si sono offerte di mettere a disposizione i posti letto non utilizzati.