Quei progetti ostacolati. Esulta la sinistra "no tutto"

Appena quattro giorni fa, sul fiordo danese, è stato inaugurato il nuovo ponte Storstrøm; costruito peraltro da un'azienda italiana, la Itinera Tortona. Con i suoi 4,4 km è già diventato il terzo più lungo del Paese per far fronte ai volumi di traffico senza dimenticare l'attitudine danese ad andare sui pedali; un'unica sezione in grado di integrare ferrovia ad alta velocità fino a 200 km/h, strada a doppia carreggiata e pista ciclopedonale. Ma se lungo il corridoio scandinavo-mediterraneo che unisce Danimarca e Germania, la regione di Zealand e l'isola di Falster, convivono treni, automobili e bici in una stessa infrastruttura, in Italia il quadro d'insieme per ammodernare il Bel Paese è ben più complesso. E tornano in pista i 5 Stelle "anti-opere", il cui mirino si sposta al sud.

Abbandonata la lotta anti-Tav (foto), quella Torino-Lione che dovrebbe essere completata entro 7 anni, ormai considerata pure da molti pentastellati un asset di sviluppo dopo aver cavalcato il fronte del No in Val di Susa, il nuovo bersaglio è il Ponte di Messina. Al primo squillo dell'inchiesta, sono scesi in campo l'onorevole Baldino, che chiede al ministro Salvini di riferire in Aula; la senatrice Floridia, che intima di sancire "il game over" del progetto. E assieme ai deputati che parlano di "quadro desolante", Giuseppe Conte accusa l'esecutivo di "ennesimo fallimento" chiedendo di recuperare i 13,5 miliardi e spenderli per sanità, giovani e imprese. Intanto l'opera che il M5S non voleva a Roma, il termovalorizzatore in località Santa Palomba, il sindaco Pd Gualtieri la sta realizzando. I pentastellati ne hanno ritardato l'iter col ricorso alla Corte dei Conti, ma a maggio sono iniziati i lavori. L'impianto dovrebbe smaltire il 54% dei rifiuti indifferenziati di Roma e produrre energia elettrica per 200mila abitazioni entro il 2029.

Il nervo scoperto dello Stivale restano i tratti stradali e autostradali, che il Mit, con un Tavolo tecnico istituito a marzo da Salvini, punta ad accelerare. I lavori dell'autostrada RomaLatina, attesa da decenni per decongestionare la Pontina, sta entrando nella fase operativa. Cantieri entro fine anno e completamento stimato al 2032. Luce verde anche per l'altra infrastruttura strategica laziale, la bretella CisternaValmontone, rallentata da una battaglia che dal 2020 vide i pentastellati in prima fila per ostacolarla. Poi ci sono le opere dimenticate, bloccate dai sit-in o vincoli ambientali. E cantieri a rilento sempre più spesso presidiati per evitare manomissioni anche degli anarchici: due mesi fa, bombe nel cantiere per il tecno-polo della Scuola Sant'Anna di Pisa.

Permanente, resta la contrarietà pentastellata ai rigassificatori, giudicati incompatibili con la transizione ecologica. Dal No a quello a Piombino, Toscana, ai picchetti in Puglia, dove il M5S ha chiesto alla Giunta di bocciare quello di Taranto: impianto a terra da 600 milioni. Prosegue invece il confronto sulla "Superstrada del Gargano", che negli anni ha visto il M5S spaccarsi fino al recente "sorveglieremo" i lavori. Al ministero il sottosegretario Tullio Ferrante ieri ha incontrato i comitati pro: entro giugno, la consegna del primo stralcio tra Manfredonia e Amendola. E ci sono già 395 milioni per il collegamento tra Vico del Gargano e Peschici. Attesa da decenni pure la Diga Foranea nel Porto di Genova: con la posa completata ieri del 23esimo cassone, ha superato il 1° km.

Ma si è già acceso un nuovo scontro con il M5S che attacca la struttura commissariale: consiglieri e deputati pentastellati contestano la gestione dei lavori e la stabilità dell'opera, annunciando interrogazioni a livello parlamentare ed europeo.