Quelle linee rosse superate dalla Russia che l'Occidente non può più ignorare

Nella retorica dialettica russa da anni viene propinato il concetto che nessuno deve azzardarsi a superare le autoproclamate linee rosse di Mosca. Un'ulteriore espansione della Nato a Est, ogni ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza ma anche il convinto supporto militare occidentale a Kiev e, sia mai, la fornitura di armi a lungo raggio. Tutti limiti che l'Occidente brutto, cattivo e minaccioso non deve superare. Da Putin a Lavrov e Peskov fino all'ultimo e inutile burocrate di Mosca, il ritornello è sempre lo stesso, in quel mix di retorica e propaganda stucchevole sino a sfiorare il ridicolo. Ma da un Paese autoritario e illiberale è difficile aspettarsi qualcosa di diverso. Di contro però, quante linee rosse potrà ancora superare impunemente la Russia prima che l'Occidente, ignavo e inerte più che cattivo e minaccioso, intervenga veramente? Anche volendo tralasciare gli omicidi politici, gli oppositori fatti sparire e i critici volati da una finestra o avvelenati da un the al polonio, negli ultimi quattro anni quel che ha fatto la Russia in Ucraina è un abominevole manifesto di disumanità e barbarie. Massacri di civili. Fosse comuni. Rastrellamenti. Bombe su anziani e ospedali pediatrici. Deportazione di bambini. Un campionario di atrocità che almeno in Europa sembravano solo un tragico ricordo del passato. E ieri anche l'attacco contro la Cattedrale della Dormizione, simbolo del cristianesimo in Ucraina e patrimonio mondiale dell'Unesco. Non sono forse queste linee rosse inaccettabilmente e impunemente superate? Il dialogo, per forza, anche con Mosca, è l'unica strada percorribile per la fine del conflitto. E non certo perché i nostri pacifinti da divano si scandalizzano se un popolo invaso non si arrende all'invasore e chiede aiuto per difendersi. Ma quando si dialoga bisogna aver ben presente chi si ha di fronte.

Non il leader di un Paese libero con cui trattare da pari ma il despota di uno Stato illiberale che sta seminando morte e distruzione e paura con criminale naturalezza. Perché il dialogo obbligato, non deve escludere la consapevolezza necessaria. Altrimenti la prossima linea rossa che la Russia supererà indisturbata potrebbe essere tracciata sulla soglia di casa nostra.