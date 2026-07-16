Quelle strane coincidenze tra lo stop in Vigilanza e gli arresti per l'attentato

Per due anni i grillini hanno portato avanti una tarantella in Commissione di Vigilanza Rai: proteste, accuse e minacce di lasciare la bicamerale per via dello stallo sulla nomina presidente del Cda, bloccata dalla mancata maggioranza dei due terzi. Poi, all'improvviso, lo strappo. Il 2 luglio scorso l'ex presidente Barbara Floridia (foto), gli altri grillini, gli alleati del Pd e il resto dell'opposizione si dimettono in massa. Una scelta maturata soltanto due giorni dopo l'arresto dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il commando è stato prelevato dalle forze dell'ordine il 30 giugno e il 2 luglio la Commissione di Vigilanza è stata resa inutilizzabile. Stando a quanto risulta a fonti vicine al centrosinistra, poi, la Floridia avrebbe preferito non dimettersi da presidente della Commissione. Una volontà che ha frenato per mesi il resto della minoranza, che invece avrebbe volentieri lasciato prima. Ma, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, è stato Giuseppe Conte in persona a imporre alla grillina e ai suoi l'Aventino dalla bicamerale.

Qualche giorno fa, fonti di maggioranza hanno fatto notare la strana coincidenza temporale. Sì, perchè la composizione attuale della Commissione di Vigilanza non consente alcun approfondimento sul caso che sta coinvolgendo Sigfrido Ranucci e Report. C'è anche un'altra interpretazione: che la Commissione sia in prorogatio. Ma i lavori sono fermi. Il senatore Maurizio Gasparri, di Fi, rincara la dose: "Non ero arrivato a questo livello di malizia", premette, riferendosi all'eventualità che la mossa dei grillini servisse a rendere fuori uso la bicamerale. "Ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina". Il Movimento 5 Stelle - aggiunge l'azzurro - ha la possibilità di fugare ogni dubbio: "Consegni i nomi dei membri della Commissione e consenta" l'analisi su quanto emerso in questi ultimi giorni. Dal presunto rapporto della redazione di Report con il faccendiere Valter Lavitola alle tante altre questioni che hanno portato la Rai a sospendere, in via cautelativa, la messa in onda delle repliche del programma di Ranucci: di questioni aperte ne esistono molte. Fdi, con una nota firmata da tutti i parlamentari che siedono in Vigilanza, parla al Giornale di un blocco istituzionale dai "contorni inquietanti", proprio adesso che l'operatività sarebbe stata "cruciale". L'attività della Commissione servirebbe anche "a tutela di Report" - continuano i meloniani - ma "sorge un sospetto politico più che fondato". Cioè che le tempistiche di queste "dimissioni" non siano affatto "casuali". Da Viale Mazzini filtra il timore di dover affrontare un anno elettorale senza la guida e il "cappello" della vigilanza Rai, che in un caso come quello di Ranucci avrebbe consentito di effettuare in modo molto più celere e chiaro tutta una serie di verifiche.

"Non ci dimentichiamo che oltre alla figura di Ranucci ci sono 12 giornalisti interni che stanno rischiano di pagare le conseguenze di uno stallo non certo voluto dalla maggioranza", ci dice un volto della tv di Stato che ha sul tavolo il dossier più "scottante" del momento, non solo per la mediaticità del caso, ma anche per la delicatezza e per gli scenari che stanno filtrando dalle indagini.