Riforma della caccia al voto. Cosa cambia dopo 34 anni

La riforma della caccia che diventa "attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi" diventa a sua volta terreno di caccia per i soliti mugugni della sinistra e degli ambientalisti. Il testo che arriverà oggi in aula con il voto su una valanga di emendamenti (900 quelli presentati) parte da una proposta di Lega e Fratelli d'Italia di inizio legislatura che si è incardinata la scorsa estate. La riforma di 20 articoli firmata dal presidente dei senatori Fdi Lucio Malan riscrive le regole del sistema venatorio fissate dalla legge 157/1992 e dà al cacciatore un ruolo attivo come "bioregolatore" ma non piace neanche a un pezzo di centrodestra - con Vittorio Feltri che l'ha definita una norma "sparatutto" e la deputata di Noi moderati Michela Vittoria Brambilla che ne chiede l'abolizione - ma, come ripete da tempo il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, è una norma "equilibratissima", ci sono "più sanzioni contro la piaga del bracconaggio", con multe più salate e sospensione delle licenze, si razionalizza un sistema su dati scientifici aggiornati e si migliora la convivenza tra fauna, agricoltura, sicurezza e sanità animale. Anche il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si è detto "disponibile al confronto e a intervenire per migliorare ulteriormente il testo in Aula".

Per smentire alcune fake news sulla riforma venatoria, le principali associazioni nazionali riconosciute (Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia, Anlc, ANUUMigratoristi e Italcaccia) hanno vergato un documento nel quale respingono le accuse mosse da sinistra e ambientalisti sulla presunta apertura della caccia nei parchi, nelle spiagge e nelle città (dove è già possibile farlo, sono le Regioni coi Piani faunistico-venatori a stabilire limiti, regolamenti e aree) e soprattutto sull'ipotesi che la liberalizzazione generalizzata dell'attività venatoria consentirà ai cacciatori una libertà tale da mettere a rischio le specie protette.

In effetti saranno allargate le specie cacciabili ad alcuni animali selvatici spesso causa di incidenti stradali o già protette in passato come il lupo, aumentano le aree di caccia consentite, come spiagge e aree protette ma anche nelle aziende faunistiche private. Sarà possibile cacciare anche durante le fasi di migrazione e nidificazione degli animali e anche al buio, perché si potranno usare visori notturni e silenziatori, ma solo dentro i limiti previsti già oggi nelle fasi di maggiore vulnerabilità. Previsti limiti meno rigidi su alcuni uccelli usati come esca sonora negli appostamenti.

Per la leader Pd Elly Schlein "è una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista, in barba alla scienza e al diritto europeo", Avs accusa il premier Giorgia Meloni di un attentato "alla biodiversità e al patrimonio naturale del nostro Paese" e il centrodestra di essere "serial killer della natura".

Secondo l'ex ministro M5s Sergio Costa la norma andrebbe contro le direttive Ue su Uccelli e Habitat, esponendo l'Italia a "una nuova procedura d'infrazione che pagheranno i cittadini" mentre la petizione Wwf Italia contro l'approvazione del Parlamento ha già visto oltre 233mila firme. La Lipu ha tirato per la giacchetta persino Leone XIV che ha risposto sottolineando "il rispetto per il creato".