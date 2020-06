Scontro Azzolina-Salvini, battaglia su Twitter sul termine plexiglass

Plexiglass o plexiglas?, ora lo scontro fra governo e opposizione si sposta anche sul terreno dell'ortografia: durante la serata di ieri, infatti, il popolo del web ha potuto assistere ad un singolare botta e risposta fra l'ex vicepremier Matteo Salvini ed il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, corsa a bacchettare il leader del Carroccio.

In queste ultime ore, con la chiusura dell'anno scolastico, c'è stato un gran parlare del prossimo ritorno sui banchi di scuola, previsto per settembre. In merito a ciò si è scatenata una fortissima polemica nei confronti del ministro pentastellato, accusato di voler "chiudere" gli studenti all'interno di cabine protettive disposte per ogni banco, come dichiarato su "Il Corriere", così da scongiurare possibili contagi da Coronavirus.

Una notizia, questa, che la Azzolina ha poi smentito in un lungo comunicato su Facebook, in cui ha fatto marcia indietro: "Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero, ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere".

Per dar voce ai genitori inferociti, tuttavia, Salvini ha postato sul proprio profilo Twitter il video di una madre, disperata dopo aver letto il nuovo decreto scuola e preoccupata per il proprio figlio che rientrerà in una classe con banchi distanziati, pannelli divisori e obbligo di mascherine. "Le follie del governo sul decreto Scuola" , ha commentato il capo della Lega a margine del video. "Lo sfogo di una mamma, e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti".

Una frase, quella del senatore Salvini, che conteneva tuttavia un'imprecisione, secondo l'ex dirigente scolastica, subito pronta ad attaccare l'avversario politico. "Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass)" , è subito corsa a rispondere Lucia Azzolina. "E non sai neanche come si scrive 'plexiglass'. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza".

Insomma, ormai tutto è lecito nello scontro politico. Peccato però che, come fa notare anche il "Corriere", la parola plexiglass può essere scritta in entrambi i modi. Su "Treccani", infatti, si legge: "Plexiglas, con una sola s, è il nome commerciale di una resina termoindurente (polimetilmetacrilato)".

Il leader della Lega non ha comunque voluto soffermarsi troppo sulla questione, ricordando al ministro dell'Istruzione che al momento l'esecutivo ha ben altro a cui pensare: "Con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto 'plexiglas'... Ma a sbagliarsi è lei, perché si scrive proprio così. Se questo è un ministro dell'Istruzione".