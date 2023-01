Selfie col boss. Per il chirurgo procedimento all'Ordine

L'ordine dei Medici potrebbe decidere di tutelare l'immagine di «un paziente fragile». Così fragile da avere decine di morti sulla coscienza, un bambino sciolto a quindici anni nell'acido per punire il padre collaboratore di giustizia, e tanti altri misteri che appunti, sigle e numeri scritti su qualunque taccuino di Matteo Messina Denaro dovesse spuntare fuori in questi giorni, non riusciremo ma a sapere.

Eppure ieri si è appreso che ci potrebbero essere sanzioni disciplinari per il medico chirurgo della clinica La Maddalena di Palermo, che aveva scattato un selfie con il boss. Un'immagine che era stata mandata dopo l'arresto del padrino del trapanese a un collega e ai familiari. Ma quell'uomo con cui appariva, non era certo un malato qualunque, bensì la «primula rossa». Così ben presto il selfie è stato inoltrato e inoltrato ancora, fino a diventare virale.

La richiesta formale alla struttura sanitaria convenzionata, da parte dell'Ordine dei medici di Palermo, è pronta e sarà firmata domani dal presidente Toti Amato. «Chiederemo formalmente nome e cognome e se è un medico - spiega Amato - verrà convocato per un'audizione, poi si seguiranno tutte le procedure previste». L'audizione del professionista è il primo step per un eventuale procedimento disciplinare a suo carico, in quanto avrebbe violato le norme di decoro della professione medica, previste dal codice deontologico.

Il medico ha riferito alla direzione della clinica che quella foto è di oltre un anno fa, quando ancora non era nota la vera identità del paziente. L'ordine vuole però valutare la diffusione di un'immagine con un paziente fragile per la sua patologia peraltro nel giorno in cui il paziente è stato arrestato e riconosciuto come Matteo Messina Denaro. E questa è cronaca. Ma cosa abbia spinto un mafioso di primo ordine, tra i più ricercati d'Europa, ad acconsentire a quel selfie, rischiando di essere catturato, appare un mistero.