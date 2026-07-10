Sepolto Khamenei (senza Mojtaba). L'Iran urla vendetta "A morte Trump"

Decine di migliaia di persone in lutto si sono radunate per assistere al passaggio del carro funebre dell'ayatollah Ali Khamenei attraverso Mashhad, diretto al santuario dell'imam Reza, il luogo più sacro per i musulmani sciiti in Iran, dove verrà sepolto. Molti dei presenti erano lì fin dalle prime ore dell'alba, riempiendo strade, moschee e il santuario dalla cupola dorata. Le vie erano un mare di persone vestite di nero che gridavano canti in lode di Khamenei e contro i nemici dell'Iran, incluso il vecchio slogan "Morte all'America" assieme a lamenti funebri sciiti. All'interno del Santuario dell'imam Reza, migliaia di fedeli hanno vegliato per tutta la notte. Alcuni recitavano versetti del Corano, mentre altri pregavano. Le famiglie stendevano coperte e tappeti negli ampi cortili e sui marciapiedi circostanti, dormendo dove potevano in attesa dell'inizio delle cerimonie funebri all'alba.

Con il sorgere del sole, la folla è aumentata. Il viale imam Reza che conduce al santuario è stato chiuso al traffico e si è trasformato in una marea di persone in lutto. Quando le temperature sono schizzate, molti hanno cercato riparo sotto le tende o nelle zone d'ombra create da edifici e alberi. I volontari hanno distribuito tè e acqua in bottiglia e maxischermi trasmettevano immagini in diretta dall'interno del santuario. Mentre la folla attendeva le bare di Khamenei e della sua famiglia nel caldo torrido di luglio, getti d'acqua venivano spruzzati in aria per rinfrescare i presenti.

Il corteo nella città natale di Khamenei è iniziato con diverse ore di ritardo rispetto al previsto e si è svolto avendo sullo sfondo nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran. Ieri mattina, un aereo con le bare di Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia è atterrato a Mashhad dopo essere arrivato dall'Iraq, dove enormi folle hanno partecipato alle processioni verso due santuari sciiti nelle città di Najaf e Karbala. La sepoltura a Mashhad segue una settimana di manifestazioni e cerimonie di lutto. Il corpo di Khamenei è stato trasportato lentamente su un camion attraverso le affollate strade fiancheggiato da religiosi con turbanti bianchi che camminavano su entrambi i lati. I partecipanti al funerale, si sono stretti l'uno all'altro, sventolando bandiere iraniane e fotografie del defunto Khamenei. Molti innalzavano striscioni rossi, simbolo di vendetta. Il martirio occupa un posto centrale nella teologia sciita e la morte di Khamenei per mano di nemici stranieri si inserisce in una tradizione religiosa e politica profondamente radicata nella Repubblica Islamica.

A Khamenei è succeduto il figlio Mojtaba, che non è stato visto in pubblico da quando è rimasto ferito nello stesso attacco in cui è morto il padre. Mojtaba avrebbe il volto sfigurato e gli arti gravemente feriti. Il 56enne non ha partecipato alle cerimonie funebri a Teheran e Qom e non ci sono finora indicazioni che parteciperà alla sepoltura. La leadership iraniana voleva che il funerale di Khamenei proiettasse un'immagine di unità e forza dopo una guerra, durante la quale migliaia di persone hanno perso la vita, e dopo le proteste di massa di gennaio, quando la repressione da parte delle forze di sicurezza ha causato altre migliaia di morti. Tuttavia la ripresa delle ostilità ha minato la narrazione del governo di Teheran.

"Giuro sul sangue della Guida Suprema, Trump, ti uccideremo!", gridava la folla ieri, e alcune donne reggevano cartelli con la scritta "Uccidete Trump". Sospesi lungo il viale, sventolavano striscioni con lo slogan "Dobbiamo rialzarci".