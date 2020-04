Sondaggio: sale la Lega, scende il Pd. M5s davanti a FdI

Non si arresta la giostra dei sondaggi. Cartine di tornasole più o meno affidabili degli orientamenti di voto della popolazione elettorale, le rilevazione degli istituti demoscopici continuano a essere effettuatem, e come la "tradizione sondaggistica" vuole la settimana viene inaugurata dalla media dei sondaggi di quella appena passata, grazie alla OpenMedia. Già, perché il sondaggio in questione prende in considerazione i report realizzati da Ipsos, Swg, Tecnè, Ixè, Emg Acqua e Index Research, facendo la media aritmetica dei loro numeri. Andiamo a vedere, uno dopo l'altro, i dati del sondaggione.

La prima forza del panoramata politico italiano si conferma essere la Lega di Matteo Salvini, che riesce a guadagnare qualche decimo di punto e si porta al 29,2% delle intenzioni di voto. Un volume che può soddisfare il segretario leghista e tutti i simpatizzanti del Carroccio, che riesce a mettere tra sé e il Partito Democratico 8 punti percentuali tondi-tondi.

Sì, perché il Pd di Nicola Zingaretti arranca e perde più di qualcocina – lo 0,6% – sendendo a 21,1% delle preferenze. I dem, comunque, si mantengono al di sopra di quella soglia psicologica fissata al 20%.

Ecco, al di sotto della doppia cifra col 2 davanti, troviamo il Movimento 5 Stelle, che però viene registrato dal sondaggio in timida risalita, visto che i pentastellati intercetterebbero il 14,7% dei consensi. I grillini sono però braccati ormai da vicinissimo dai meloniani, visto che Fratelli d'Italia continua a godere di un ottimo momento di salute e viene fotografato al 13,1% dei fanta-voti. Insomma, il gap tra M5s e FdI è scenso sotto i due punti percentuali.

Come sta andando Forza Italia? Gli azzurri di Silvio Berluscono si mantengono stabili e portano a casa il 6,4% delle preferenze, che sommate al 13,1% di FdI e al 29,2% delle Lega porterebbero un'eventuale coalizione del centrodestra unito a dominare le future Politiche con il 48,7% del peso nelle urne.

Non si schioda invece dal 3-4% Italia Viva di Matteo Renzi. Il partito centrista fondato dall'ex premier ed ex segretario Pd a inizio autunno non riesce proprio a intercettare il favore dell'elettorato e il sondaggione di Open consegna ai renziani il 3,5% dei voti.

Appena sotto a Iv troviamo La Sinistra, che vale un 3% tondo-tondo, mentre sotto la soglia del 2% la OpenMedia vede ben tre partiti: all'1,9% ci sono i Verdi, mentre appaiati all'1,8% Azione di Carlo Calenda e Più Europa di Emma Bonino.