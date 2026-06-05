"Sono una donna leale e da sempre di destra: non lascerò mai Fdi"

"Non ho mai avuto intenzione di lasciare Fratelli d'Italia né di aderire ad altre forze politiche". La deputata Beatriz Colombo si dice amareggiata per i rumors che la vorrebbero in uscita dal partito di Giorgia Meloni.

Cosa rappresenta per lei Fdi?

"Fdi è la mia vita di questi ultimi anni, anche se faccio politica da quando avevo 17 anni. Ho sacrificato anche la famiglia. Quando sono stata eletta avevo Nicolò e Alessandro di 4 e 2 anni e certe volte mi chiedono mamma ma per te cos'è più importante Fdi o noi? La mia famiglia viene per prima, però il partito per me rappresenta un valore di onestà, di lealtà e la visione dell'Italia che vorrei dare ai miei figli. Le persone che mi stanno vicini sono tutte persone di destra che credono in Fdi e sono tutte leali".

A chi si riferisce?

"Penso a mio padre che ha 80 anni, che ha dedicato una vita a questo partito, e a come possa stare nel vedere il nome di sua figlia accostato al nome di un altro partito. Per noi è impensabile perché la lealtà, la fedeltà e la coerenza sono imprescindibili e che siano violati mi fa stare troppo male".

Perché?

"Sono un politico e dovrei essere abituata però, essendo una donna di destra, ho valori come lealtà, la famiglia e l'onore. Ho sacrificato molto per servire il mio partito, senza mai chiedere nulla in cambio".

C'è qualcuno che potrebbe volerla danneggiare?

"Questo è un attacco a Fdi. Qualcuno, forse, pensa di far male al partito screditando il mio lavoro e montando un caso che non esiste".