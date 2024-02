I musi lunghi campano di più. Non è riferito a un'inclinazione caratteriale, si sa che affrontare la vita maneggiandola sempre dal lato rotto non aiuta la longevità. Lo studio inglese parla proprio di nasi affusolati. E i nasi sono quelli dei cani. Pessime notizie quindi per i Bulldog e per tutte quelle razze che più che respirare grugniscono faticosamente dai loro nasini «alla francese» appena accennati. La rivista Scientific Reports ha pubblicato le conclusioni degli scienziati di Dogs Trust.

Il team guidato da Kisten McMillan e Charlotte Newell, ha esaminato i dati relativi a più di 155 razze canine, per un totale di 584.734 esemplari. I cani piccoli con il naso lungo come i Whippet sono associati all'aspettativa di vita più alta, mentre i molossidi e quelli con il muso piatto di media taglia, come i Bulldog appunto, sembrano essere i meno longevi.

Si tratta ovviamente di indicazioni di massima, ogni animale può fare storia a sè, e oltretutto gli autori della ricerca hanno tenuto a precisare che questi risultati sono rappresentativi solo per quanto riguarda i pet del Regno Unito e non possono essere generalizzati a tutte le razze del mondo. Il gruppo di ricerca ha infatti assemblato un database attraverso le informazioni provenienti da 18 diversi fonti del Regno Unito, come registri, veterinari, compagnie di assicurazione, enti di beneficienza e istituzioni accademiche. Un lavoro ingente, fissato da parametri e metodi precisi.

Per ogni individuo, sono stati raccolti dati relativi a genere, data di nascita e morte, razza e taglia dei cani. L'aspettativa di vita media è stata calcolata per tutte le razze individualmente, per i gruppi di meticci, e per ciascuna combinazione di genere, taglia e forma della testa. Quindi, tanto per fare qualche esempio: le piccole razze con il muso allungato hanno un'aspettativa di vita media più elevata, vale a dire di circa 13,3 anni. I cani con muso piatto e i molossoidi, invece, sono i meno longevi, e vivono in media tra 9,1 e 9,6 anni rispettivamente in caso di esemplari maschili e femminili. Tra le 12 razze più popolari, che rappresentano oltre il 50 per cento di tutte le varietà del database, i Labrador vivono in media 13,1 anni, i Jack Russell Terrier 13,3 anni e il Cavalier King Charles Spaniel 11,8 anni. Le razze «pure» hanno un'aspettativa di vita media più alta rispetto ai meticci, con una differenza di 0,7 anni in più per la prima categoria.

Ora, è evidente che se chi legge divide la propria vita con un Carlino, un Bulldog Francese o con una razza fantasia di media taglia è tenuto a prendere le informazioni raccolte qui con beneficio d'inventario. Ma soprattutto è pienamente autorizzato a pensare che il suo cane sia l'eccezione che conferma la regola. Per quanto interessanti, certi dati risultano ansiogeni per chiunque non abbia la fortuna di essersi innamorato di un cane a muso lungo. E si sa che (spesso) non si può scegliere di chi innamorarsi. Vale per le persone e vale ancor più per i cani perché sono loro i veri portatori del vero colpo di fulmine. La maggior parte delle storie che abbiamo ascoltato a riguardo narra di certi sguardi dai quali nessuno dei due (cane e umano) è più riuscito a uscire. Con le persone ci si conosce, con i cani ci si riconosce.