Trump spara a zero contro Fauci. "Stanchi di sentire lui e gli idioti"

Donald Trump lancia una nuova offensiva sul coronavirus e torna ad attaccare Anthony Fauci. Il presidente americano sta battendo a tappeto tutti gli stati chiave nel rush finale prima delle elezioni del 3 novembre, e nel corso dei vari comizi si è scagliato duramente contro il rivale Joe Biden. Ma durante una chiamata con lo staff dal suo hotel di Las Vegas - secondo i media Usa - non ha nascosto la crescente impazienza verso il virologo che guida il National Institute for Allergy and Infectious Diseases ed è membro della task force della Casa Bianca contro il virus.

«La gente è stanca di sentir parlare di Covid, di Fauci e tutti quegli idioti», si è lamentato, definendo poi l'immunologo un «disastro». Tuttavia, ha ammesso che licenziandolo avrebbe ricevuto molte critiche dalla stampa perché è un «bravo ragazzo». Fauci «è lì da 500 anni», ha ironizzato Trump, alludendo alla lunga carriera del 79enne: «Se l'avessimo ascoltato avremmo avuto 700 o 800mila morti», ha poi accusato il Comandante in Capo. Non sono «assolutamente sorpreso» che Trump abbia contratto il Covid-19 dopo averlo visto circondato da persone che non indossavano le mascherine e che si facevano beffe delle misure anti-virus, ha detto da parte sua Fauci alla Cbs. «Ero preoccupato che stesse per ammalarsi quando l'ho visto in una situazione di assembramento e dove nessuno indossava la mascherina - ha proseguito - ho pensato, Oh mio Dio. Non può venirne fuori niente di buono, sarà un problema. E infatti, a causa di quell'evento, ci sono stati molti contagiati». Probabilmente si riferiva alla cerimonia in cui Trump ha annunciato la nomina del giudice Amy Coney Barrett per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema.

Che tra il virologo e The Donald non scorra buon sangue, comunque, è cosa nota, ma il divario si è acuito nelle ultime settimane dopo lo spot in cui Fauci sembrava lodare il presidente per la gestione del coronavirus. L'immunologo ha detto che i commenti sono stati estrapolati dal contesto più ampio in cui li ha pronunciati, mesi fa, mentre la campagna elettorale di Trump ha replicato che le parole sono accurate e arrivano direttamente da lui. Parlando di Biden, invece, Trump ha detto che «non è solo un politico corrotto, ma l'uomo più noioso che abbia mai visto e se vincerà vi toglierà anche il Natale con il lockdown». «Quattro anni fa mi avete eletto perché ero un outsider e per mettere l'America al primo posto - ha aggiunto da Phoenix, in Arizona - Io sono qui ancora per combattere una classe politica corrotta. E Biden è l'espressione di una politica corrotta».

Il candidato democratico, intanto, continua a tenere un basso profilo e si prepara all'ultimo duello tv di giovedì notte a Nashville, in Tennessee, con regole che potrebbero essere cambiate nelle prossime ore dalla commissione per i dibattiti presidenziali. I temi saranno la pandemia, le famiglie americane, la questione razziale, il cambiamento climatico, la sicurezza nazionale e la leadership.