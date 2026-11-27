“Non intendiamo firmare un bilancio che taglia l’agricoltura e la coesione” e spiega che il governo “crede in un’Europa forte”, ma “prima di tutto il dovere di difendere l’interesse dell’Italia non firma un accordo qualsiasi, non lo firma solamente per rispettare una scadenza”. Lo ha detto Giorgia Meloni, parlando all’Assemblea programmatica di Noi moderati. E ancora: “L’Italia non può dare il suo assenso alle proposte arrivate e siamo indietro anni luce da un accordo”. Meloni aggiunge: “Sono rientrata ieri a notte fonda da Bruxelles dopo un Consiglio Europeo straordinario con il quale si sperava di riuscire a fare dei passi in avanti sul nuovo bilancio settennale dell’Unione Europea, speranza che, come avete letto, si è rivelata vana. Siamo ancora anni luce dalla possibilità di un accordo e l’Italia non può dare il suo assenso alle proposte che sono state formulate fin qui. La questione a molti sembra tecnica ma non è tecnica”.

Insomma, coesione e agricoltura sono temi essenziali e irrinunciabili per Meloni che dice: “Quando noi parliamo di politica agricola comune parliamo dei nostri agricoltori, parliamo di quello che arriva sulle nostre tavole, parliamo della qualità del cibo che mangiamo. E quando parliamo di coesione parliamo delle strade, delle scuole, delle infrastrutture che servono a colmare il divario tra il Nord e il Sud, tra le aree interne e le città”. Il premier non ha dubbi: “Togliere risorse all’agricoltura e alla coesione non rende l’Europa più forte, la rende invece più fragile”. Si tratta di battaglie che il nostro Paese non sta conducendo da solo “perché - spiega - Meloni - l’Italia è alla guida insieme alla Romania di un gruppo che si chiama Amici della Coesione, che mette insieme 17 Stati membri su 27, quindi un gruppo solido, molto compatto, molto determinato, con il quale stiamo lavorando”.

Sull’Ucraina, dopo avere confermato di aver avuto una telefonata col presidente ucraino, Meloni ha chiuso ogni polemica: “Mi pare che anche il presidente Zelensky abbia, diciamo, chiarito alcune precedenti parole, che erano state evidentemente oggetto di molti dubbi”. “La nostra posizione a sostegno dell’Ucraina, a sostegno della nazione aggredita da una guerra di aggressione, non cambia, ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale italiano”, precisa il presidente del Consiglio.

Sul fronte della politica estera, Meloni rivendica: “Questa nazione è molto più brava a stupire chi sta fuori dai propri confini piuttosto che chi è abituato a viverlo. Ma vi garantisco che sta continuando a stupire, soprattutto fuori dai propri confini. E non grazie al governo, ma grazie agli italiani che abitano questa nazione, che dall’impresa al lavoro alle famiglie e a tutti gli ambiti della società riescono ancora a raccontare delle storie straordinarie”.

“Faccio fatica raccontare tutte le cose che abbiamo fatto, forse perché ne abbiamo fatte troppe”, osserva rispetto al fronte interno. E sottolinea: “Secondo l’Istat — non secondo me — da quando noi ci siamo insediati ci sono circa un milione e quattrocentomila lavoratori in più a tempo indeterminato. Non è una statistica: è un dato che io ho citato spesso, ma guardate, non è una statistica, sono persone”. Meloni, poi, aggiunge: “Sono persone che firmano un contratto di lavoro. Sono persone che firmano un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che grazie a quel contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno una certezza in più sul proprio futuro, e da quella firma dipendono molte altre scelte che possono fare nella loro vita”.

Il Piano Casa “è già pienamente operativo”, assicura Meloni. Gli obiettivi sono tre. In primis, “rimettere a disposizione circa 60mila case popolari, che oggi non si possono assegnare perché sono inagibili”. In secondo luogo, “dare una Casa a chi lavora e paga le tasse ma - spiega - è troppo ricco per accedere a una Casa popolare e, diciamo, non abbastanza benestante per potersi permettere una Casa agli attuali costi di mercato, soprattutto nelle grandi città”. E, infine, “vogliamo continuare a liberare, facendolo sempre più in fretta, le case occupate abusivamente, perché anche questa è la politica che serve, è la politica che non accetta l’illegalità dilagante. - ha concluso Meloni - E del resto da noi la proprietà privata e’ ancora sacra e vogliamo difenderla”.

Il presidente del Consiglio, poi, si è rivolto direttamente al leader di Noi Moderati: ‘’Siamo intervenuti proprio con questa legge di bilancio anche sul caro affitti. E qui Lupi, sulla storia della cedolare secca, da tempi ormai non sospetti, ha un’importante paternità...“. Proprio grazie al suo partito, ‘’abbiamo inserito nella finanziaria queste norme che prevedono di dimezzare la cedolare secca sugli affitti dal 10% al 5% per chi affitta a prezzi calmierati. E addirittura di portare all’1% la cedolare secca per chi affitta a prezzi calmierati a un giovane fino a 35 anni”. Meloni, poi, sempre parlando di Nm, ha detto: “Vi siete definiti il quarto pilastro del centrodestra e io penso che chiaramente una casa stia in piedi quando ogni pilastro regge il suo peso, voglio dirvi che voi decisamente reggete il vostro. In una coalizione non è poco”. Il premier e leader di FdI, poi, si è detta fiera del fatto “in questi anni questo governo non ha mai cambiato strada”. Meloni aggiunge: “Abbiamo dimostrato che la coerenza in politica non è un optional. Abbiamo dimostrato che si può avere responsabilità enormi senza farsi cambiare dal potere. Nessuno potrà mai dire che abbiamo messo i nostri interessi davanti a quelli degli italiani”. Meloni, infine, accenna all’imminente anno elettorale che verrà e dice:”Vi ringrazio per quello che abbiamo fatto in questi anni insieme e soprattutto per quello che faremo nei prossimi mesi: noi siamo entrati nell’ultimo anno di legislatura, si avvicina il momento in cui ci sottoporremo al giudizio degli italiani”. Il presidente del Consiglio non ha dubbi: “Attraverseremo questi mesi ancora una volta insieme, lo faremo con la stessa compattezza che abbiamo vissuto in questi anni, pur ciascuno con la sua storia e con il suo preziosissimo contributo, come una squadra perché questo siamo stati finora e questo continueremo a essere”. Parlando della coalizione di centrodestra, dice: “Noi siamo storie diverse, siamo identità composite che però condividono una stessa visione del mondo, stiamo insieme perché crediamo in qualcosa, perché vogliamo costruire qualcosa, non perché siamo contro qualcuno e qui il riferimento all’altro campo è puramente voluto”. Non manca una stoccata alle opposizioni: “Però - conclude - facciamo davvero un grande augurio ai nostri avversari, facciamo l’augurio di riuscire a trovare un accordo almeno su una cosa prima di Natale come regalo agli italiani”.