Video, botte ciabatte e moralisti

C'è un po' di tutto in questo video estivo dove un imprenditore iscritto a Futuro nazionale di Vannacci picchia un iracheno che rompe le scatole agli automobilisti a San Benedetto del Tronto. Gli italiani esasperati da immigrati prepotenti e aggressivi. La smania sbagliata di compiacere a cazzotti la cittadinanza silenziosa che sui social fa il tifo per il Giuseppe Barboni della situazione. L'episodio ingiustificabile mette in difficoltà il generale Vannacci che ovviamente condanna il suo militante. L'abitudine incivile di filmare violenze anziché intervenire. L'estate cafonal italiana dove il pestaggio dell'immigrato molesto si consuma in un tripudio di esortazioni dialettali, gelati sbocconcellati prima di menare, lo strusciare delle ciabatte di gomma sull'asfalto rovente. E poi l'immancabile coda giudiziaria, il vero mondo alla rovescia che diventa un contrappasso per Vannacci, dove lo straniero denuncia Barboni rivendicando 14 giorni di prognosi.

Un brutto episodio che non richiede commenti ulteriori rispetto alle considerazioni delle persone di buon senso: la giustizia fai-da-te, amplificata volontariamente sui social, fa solo passare per un vittima un individuo sgradevole che avrebbe meritato di incontrare una pattuglia della polizia piuttosto che un imprenditore atletico con il prurito alle mani.

Eppure scendono in campo anche i moralisti, quelli che non giustificano gli anarchici che prendono a martellate i poliziotti se non sono addirittura sotto processo per episodi di violenza politica culminati con le teste spaccate. Ilaria Salis, eurodeputata Avs: commenta con sdegno i fatti di San Benedetto del Tronto: "Questa non è forza. È solo vigliaccheria. Esibita con stupido orgoglio, proprio come fanno i bulli più sfigati.

La cifra caratteristica dei fascisti, gli unici stranieri": Il solito film: le botte dei nemici sono inaccettabili, quelle degli amici un sano riequilibrio antifascista. Tutto questo per una rissa da paese con gelato e infradito.