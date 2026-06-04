Presidenza della Triennale: è l'ora di Trione, oggi il voto

Eppur qualcosa si muove. A un mese esatto dal saluto del presidente Stefano Boeri l'archistar che ha retto vigorosamente l'istituzione dal 2018, con un doppio mandato di otto anni oggi potrebbe essere il giorno della svolta. Occhi puntati su Palazzo dell'Arte di viale Alemagna dove, dalle 17,30, si riunirà il Cda di Triennale per trovare la quadra sul nome del futuro presidente e per interrompere un'attesa che è parsa un po' irrituale. Si scommette e non da oggi sul nome di Vincenzo Trione, profilo peculiare perché unisce competenze accademiche e curatoriali a consulenze istituzionali. Trione, 54 anni, è nato a Sarno ma è ben radicato in città dove è professore ordinario di Arte e media e di Storia dell'arte contemporanea alla Iulm, università in cui è stato anche preside della Facoltà di Arti e Turismo. Trione è poi saggista, oltre che curatore tra le altre cose, della mostra in corso a Palazzo Reale "Metafisica/Metafisiche" e già consigliere del sindaco di Napoli per l'arte contemporanea e la programmazione museale. Dal diretto interessato, come è normale che sia, nessun commento ufficiale e neppure dagli uffici della Triennale che sono attenti, in queste ore, a che tutto proceda per il meglio. Il presidente di Triennale è nominato in seduta dal consiglio di amministrazione i cui membri sono designati da vari enti (ministero della Cultura, Comune, Regione, Camera di Commercio).

Dettaglio non secondario: il sindaco ha un sostanziale potere di veto (che può esercitare due volte) sulla nomina proposta per la presidenza. In passato lo ricorda bene chi lavora al Palazzo dell'Arte c'è voluto del tempo per trovare una quadra che mettesse d'accordo tutti: avremo già stasera la fumata bianca?