Taglio del cuneo fiscale: ecco i vantaggi per i lavoratori

Da sabato 1 luglio inizia il taglio del cuneo fiscale che consentirà di ridurre i costi a vantaggio dei lavoratori fino al 31 dicembre. Il Decreto Legge Lavoro ha ottenuto la fiducia della Camera martedì 27 giugno con 207 deputati favorevoli e 127 contrari. Il taglio è pari al 2% per gli stipendi compresi tra i 1.923 e i 2.962 euro al mese e per quanto riguarda il periodo di paga che va da luglio a dicembre dell’anno corrente verrà riconosciuto al 7%.

Le cifre

Complessivamente viene applicato uno sconto del 6% per i redditi lordi annui da lavoro dipendente fino a 35 mila euro. Si tratta di un aumento del 4% poiché attualmente il taglio ammonta al 2%. Per quanto riguarda i redditi lordi annui sempre dedicati ai dipendenti fino a 25 mila euro la decurtazione attuale è del 3% e crescerà al 7% con la nuova misura. Quindi l’incremento è del 4%.

Chi ha diritto al bonus

Hanno diritto al bonus i dipendenti dei datori di lavoro del settore pubblico e privato. Sono inclusi anche coloro che stanno svolgendo un apprendistato non vengono però coinvolti i lavoratori domestici. Come affermato in precedenza, il bonus spetta a chi rientra nel limite della retribuzione mensile di 2.692 euro al mese. Nel caso in cui lo stipendio variasse in base alle mensilità e superasse o meno la cifra stabilita verrà applicato o meno lo sconto.

La parola al ministro Calderone

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha affermato che il confronto sui tavoli di salute e sicurezza ha raccolto un consenso importante salvo alcune eccezioni. Il ministro ha poi affermato: “Quando su 17 sigle datoriali e sindacali, ci sono solo due voci dissonanti, penso di poter dire che il minimo comune denominatore sia la volontà di mettersi seduti e individuare insieme delle soluzioni". La titolare del ministero del Lavoro ha poi esplicitato la propria volontà a dialogare con i sindacati, nello specifico avrebbe alluso a Cgil e Uil.

Uno sguardo ai Neet

Infine Calderone ha affermato riferendosi alla novità: “Contiene importanti misure in materia di lavoro, un nuovo disegno di gestione delle condizioni di fragilità e di accompagnamento al lavoro. A noi spetta guardare all'ampia platea di soggetti che non lavorano perché la situazione possa cambiare". Il ministro ha sottolineato l’importanza che dev’essere data ai Neet, giovani completamente disoccupati, e al fatto che il lavoro non può essere creato completamente attraverso un decreto ma una norma pessima può essere in grado di distruggerlo.