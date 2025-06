Il Pride tra sport, talk e prevenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Centinaia di eventi, con la parata conclusiva del 28 giugno, sotto un unico filo conduttore: quello della Resistenza Arcobaleno. La ventiquattresima edizione del Pride quest'anno si caratterizzerà anche con il gemellaggio ideale con quello clandestino che si svolge in contemporanea a Budapest. «Il Milano Pride lancia un messaggio forte e chiaro: è ora di mobilitarci tutti, contro ogni forma di discriminazione e violenza» ha spiegato Alice Redaelli, presidente di CIG Arcigay Milano.

Il Milano Pride ha il Patrocinio della Commissione Europea, della Città Metropolitana di Milano oltre che del Comune di Milano e di numerosi comuni del territorio. Attesi alla parata anche quest'anno diversi esponenti politici del centrosinistra, compresa la leader del Pd Elly Schlein. La sfilata partirà alle 15.30 da via Vittor Pisani e si snoderà sino all'Arco della Pace. Si prevede la partecipazione di oltre 350mila persone e una cInquantina di carri.

In programma una serie di eventi, anche sportivi, a corollario della manifestazione: sabato 21 e domenica 22 la piazza all'Arco della Pace si trasforma nella Pride Sport Arena, due giorni di tornei, incontri e festa aperti a tutta la città per promuovere l'inclusione, la gentilezza e il rispetto attraverso lo sport. Tre campi da calcio, basket e beach volley ospitano partite e giochi aperti a tutta la città gratuiti. La sera di sabato, alla Pride Sport Arena (ore 20) verrà presentata la Pride House Milano-Cortina 2026, la prima in Italia: spazi inclusivi e di sostegno per la comunità LGBTQIA+ promossi dal CIO. Dal 6 al 20 febbraio 2026 al MEET Digital Culture Center, la Pride House Milano-Cortina 2026 ospiterà eventi e incontri culturali, artistici e sportivi legati al mondo dello sport e ai diritti.

Da mercoledì 25 a venerdì 27 giugno a Porta Venezia tornano le Pride Square, tre giorni festival in piazza

con talk, dibattiti, arte e cultura. In Largo Bellintani sarà presente un presidio dedicato a salute e prevenzione, con infopoint e test HIV e sifilide, rapidi, anonimi e gratuiti in collaborazione con Milano Checkpoint.