Questa classifica è davvero tutta saga e famiglia

Continua quest'estate dove gli alisei del Premio Strega, l'unico premio in Italia che garantisca - vincendolo - di moltiplicare le vendite, spingono davvero forte. A restare saldamente in vetta alla Top Ten è sempre L'età fragile (Einaudi) di Donatella di Pietrantonio. Questa settimana sono ben 11mila e novecentoquattro copie. Abbastanza da preconizzare che Di Pietrantonio si giocherà anche la piazza tra gli scrittori più venduti dell'anno.

Se lo Strega è una garanzia bisogna dire che quest'anno è davvero stupefacente la performance di una scrittrice esordiente: Milena Palminteri. Con il suo Come l'arancio amaro (Bompiani) mantiene stabilmente la seconda posizione con ben 8mila settecentonovantanove copie. Questa vicenda ambientata in Sicilia ha azzeccato in pieno un filone, quello della saga familiare declinata molto al femminile, che è diventato di modissima.

Tanto che Palminteri si toglie la soddisfazione, al momento, di tenersi alle spalle una vera testa di serie di questo tipo di plot: Francesca Giannone. Per Domani, domani (Nord) infatti c'è la terza piazza con l'asticella a 7mila novecentocinquantaquattro copie. Però il nuovo romanzo della Giannone ha fatto tornare in Top ten il suo precedente La portalettere (sempre per i tipi della Nord) che è stato il romanzo italiano più letto del 2023. In questo momento La portalettere occupa la quinta posizione a 5mila e duecentocinquantasei copie.

Meno brillanti quest'estate i gialli che non sembrano in grado di dominare la classifica. In questo momento a condurre la corsa migliore sono Marco Malvaldi e Samantha con La regina dei sentieri (Sellerio). La coppia di giallisti occupa la quarta piazza con 5mila e quattrocentotrentadue copie.

Da segnalare l'arrivo in classifica de Il canto dei cuori ribelli (Libreria Pienogiorno) scritto da

Thrty Umrigar. Questa scrittrice di origine indiane sta avendo un buon successo internazionale e ora anche in Italia raggiunge le 4mila cento copie più spiccioli. Potrebbe essere uno di quei casi in cui il passaparola conta.