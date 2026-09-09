Abolire Afd è da pazzi, il radical chic veste Prada e Zelensky: quindi, oggi…

- Volkswagen vende la fabbrica Osnabruck ad un fondo israeliano che la convertirà in armi, incluso l’Iron Dome. Quindi abbiamo ucciso l’automotive in nome del green e ci ritroviamo la stessa fabbrica che produce missili e bombe, decisamente più inquinanti di una Golf. Adoro l’ipocrisia di questo nostro mondo.
- Arrestate sette persone che avrebbero pianificato e voluto l’omicidio di Diabolik, l’ex capo ultras della Lazio. Il Gip considera solidi gli indizi contro gli indagati. Bene. Ma mi spiegate come si può arrivare ai mandanti se ancora non è stato trovato il killer materiale? Solo a me sembra una di quelle follie della giustizia italiana, tipo Garlasco? Il presunto assassino, o meglio quello indicato dalla Procura, è stato assolto in Appello. Invece di cercare ideatori, organizzatori e altro, non sarebbe meglio provare prima a pizzicare chi ha premuto il grilletto?
- Leggo questa intervista alla dirigente dell’Afd, Von Storch, sulla possibilità (clamorosa) che il partito di estrema destra possa essere messo al bando. Dice: “Vorrebbe dire mettere al bando l’opposizione per salvare la democrazia”. Ha ragione. Sarebbe un controsenso. Una mostruosità.
- Sempre miss Afd spiega poi quali sono le proposte del suo partito per l’immigrazione. E qui trovo un ragionamento logico e l’altro invece esagerato. Vi spiego. Dice Von Storch: “Per prima cosa vogliamo tutti coloro che hanno un obbligo esecutivo di lasciare il Paese. Sono circa 250.000, probabilmente ormai anche di più. Il nostro Stato di diritto ha stabilito che non hanno alcun diritto di stare qui”. Su questo tema ha ragione da vendere: se gli irregolari sono irregolari, vuol dire che non hanno diritto di restare nel Paese ospitante. E devono essere espulsi. Vale a Berlino come a Parigi, infatti anche Macron e Sanchez cacciano senza complimenti i clandestini anche se la cosa non fa indignare nessuno. Continua poi Von Storch: “E poi abbiamo ancora circa un milione e mezzo di siriani e afghani che hanno ancora un permesso di soggiorno. Questi permessi devono essere riesaminati e allora si constaterà — attraverso una procedura conforme allo Stato di diritto — che nei loro Paesi non ci sono più né guerra né guerra civile e che quindi non hanno più alcun motivo per stare qui”. Su questo invece sono meno d’accordo. Se concedi il permesso di soggiorno a qualcuno perché in fuga da un conflitto e questo per 10 anni resta in Germania in maniera regolare, non puoi dall’oggi al domani mandarlo via solo perché nel suo Paese sono cambiate le condizioni che ne avevano determinato la migrazione. Questi signori si saranno fatti una vita in Germania, ormai. Diverso il discorso per chi - con permesso per motivi umanitari - si macchia di un qualche crimine: se ti do ospitalità, mi aspetto che tu sia ancor più attento nel non commettere errori. Se sbagli paghi, con l’espulsione.
- La Cdu sta pensando di mettere al bando Afd, cosa che fino ad oggi aveva escluso. Sapete perché? Non per motivi democratici. Non per difendere chissà cosa. Non per paura del nazismo. Ma solo perché in Sassonia (e presto in tutta la Germania) Afd ha scippato alla Cdu migliaia e migliaia di voti. Sarebbe una follia uccidere così un partito con così tanto seguito, sarebbe la negazione della democrazia. E non tiratemi fuori Weimar, il nazismo, Hitler. Il MSI in Italia, il Front National in Francia e il M5S di Grillo insegnano che il modo migliore per “normalizzare” un partito “estremo” non è quello di escluderlo d’imperio dalle stanze del potere, ma l’esatto opposto.
- Pare che ai Lefevbriani sia stato impedito l’accesso alla basilica di Assisi a causa del loro “nuovo status ecclesiale”, cioè perché scomunicati. Ha senso? In teoria sì, visto che hanno chiesto un ingresso comunitario (non dei singoli) e che tecnicamente sono esclusi dalla comunità cattolica. Fa però sorridere che ad ottobre siano attesi nelle chiese assisane rappresentanti di tutte le religioni per momenti di preghiera. I musulmani sì, i cristiani scismatici no?
- Jasmine Trinca che dice di essere “contro il capitalismo” indossando una maglietta di Prada da 1000 euro, come raccontato da Mascheroni, è la fotografia di un cinema impegnato a parole ma distante anni luce dalla realtà. Ok. Ma la vera domanda è: ma come si fa a pagare ‘na t-shirt bianca in cotone così tanto? Va bene il brand. Va bene la sostenibilità. Va bene il lusso. Ma signori: è bianca e in cotone, il mio falegname con 2mila lire ci faceva anche le unghie (cit).
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