A chi fa paura la verità sul Covid? Più di 250 medici, tra cui le virostar Roberto Burioni e Matteo Basetti, Federazione, Ordine dei medici, Simeu, Siaarti, Sita e Simit hanno scritto appelli «in difesa dell’autonomia della scienza» al ministro della Salute Orazio Schillaci e due lettere (una al capo dello Stato Sergio Mattarella, l’altra ai presidenti di Camera e Senato) lamentando «il metodo» che la commissione d’inchiesta starebbe usando con alcuni auditi con «faziosità e pregiudizio», da ultimo l’ex Dg della Prevenzione Gianni Rezza, sostenendo che si stia «processando» la scienza. Tra i firmatari spicca chi in passato ha beneficiato di incarichi riconducibili all’ex ministro della Salute Roberto Speranza. E proprio dalle audizioni è emerso che durante la pandemia la scienza si è «piegata» al volere politico in più di una circostanza, dal mancato lockdown nella Bergamasca chiesto invano il 2 marzo dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, all’obbligo vaccinale, «deciso dal governo senza consultarci» come ha ricordato Rezza in audizione.

«Le decisioni devono essere valutate sulla base delle conoscenze disponibili quando furono assunte», si legge. Ma a mancare alla commissione sono le evidenze scientifiche in cui maturò il fallimentare protocollo domiciliare «tachipirina e vigile attesa», che Rezza e Speranza difendono nascondendosi dietro uno studio datato 2024. Lo stesso vale per i 3,5 miliardi buttati in vaccini in eccesso - cura decisiva per sconfiggere il Covid, nessuno lo nega - lo sappiamo dai documenti che il 18 giugno 2021 lo stesso Rezza come dg della Prevenzione protocollava, vedi la Nota Informativa relativa al vaccino BioNTech/Pfizer: «La durata della protezione non è nota; sono tuttora in corso studi clinici. La vaccinazione potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono fino a 7 giorni dopo la seconda dose». E ancora «È essenziale seguire le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani)». Non era vero già allora che chi si vaccinava non contagiasse o non morisse. A dire il falso è stata la comunità scientifica che ha gestito la pandemia, divisa su tantissime questioni, con mai chiariti conflitti d’interesse che potrebbero aver condizionato alcune scelte, come le mascherine farlocche costate 1,2 miliardi a loro destinate. Ecco perché la commissione Covid fa così paura.