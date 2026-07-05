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Dalla Regione un milione per festival e restauri di edifici storici

Dai luoghi leonardeschi a BookCity, da Villa Arconati all'Estate nei Chiostri: ecco i progetti valorizzati

Dalla Regione un milione per festival e restauri di edifici storici
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Dal Festival di Villa Arconati al FringeMI Festival, dal Baloss Milan Junior Film Festival a BookCity Milano, e poi l'Estate nei Chiostri e la Biennale del Colore. Ancora progetti dedicati ai luoghi leonardeschi, alla Cripta della Ca' Granda, a San Vittore e alla sua cripta, ai cammini culturali e agli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Sono vari i progetti di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio lombardo finanziati dalla Regione Lombardia. Festival, teatro, musica, cinema, lettura, arte contemporanea, design, valorizzazione dei siti UNESCO, patrimonio immateriale, cammini culturali e restauri di beni ecclesiastici: Regione Lombardia finanzia 38 progetti in provincia di Milano, per complessivi 937.342 euro, nell'ambito dell'Avviso Unico Cultura 2026.

Le risorse sostengono iniziative a Milano e nell'area metropolitana, con interventi dedicati alla promozione culturale, alla valorizzazione di luoghi storici e patrimoni artistici, alla trasmissione di saperi e tradizioni, agli itinerari culturali e al recupero di beni ecclesiastici.

"Con questi finanziamenti sosteniamo 38 progetti che rafforzano l'offerta culturale della provincia di Milano afferma l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso (nella foto) . Le risorse finanziano festival, rassegne, attività teatrali e musicali, progetti per il cinema, la lettura, l'arte contemporanea, il design, i giovani e i quartieri. È un investimento che sostiene il lavoro di Comuni, fondazioni, associazioni e realtà culturali impegnate a rendere la cultura più accessibile e vicina ai cittadini.

Una parte importante dei finanziamenti aggiunge l'assessore riguarda anche la valorizzazione di patrimoni storici e artistici: interventi che permettono di restaurare opere e strutture, migliorare la fruizione dei luoghi della cultura e offrire nuove occasioni per conoscere il patrimonio diffuso del territorio".

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