La Regione stanzia altri 36 milioni per chi ha seguito la formazione

"Il lavoro non può aspettare. Dietro ogni persona disoccupata c'è una storia, una famiglia, un progetto di vita che merita una possibilità". Così l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha presentato l'ultimo provvedimento finanziato con 36 milioni di euro dalla Regione. È destinato ai disoccupati di qualunque età che possano dimostrare di non aver beneficiato di sussidi statali o di altre misure per la disoccupazione; che hanno già preso parte ai programmi Gol di inserimento al lavoro della Regione (e affrontato la formazione se necessaria) e che potranno beneficiare di un contratto a tempo determinato (sei mesi).

"I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano che questa strada è quella giusta - ha aggiunto Tironi - Con il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), Regione Lombardia ha preso in carico oltre 500.000 persone e accompagnato al lavoro più di 171.000 cittadini, superando tutti gli obiettivi assegnati a livello nazionale".

Ha proseguito Tironi: "Questi numeri non sono statistiche. Sono persone che hanno ritrovato fiducia, dignità e autonomia grazie a un'opportunità lavorativa. Per questo abbiamo voluto garantire continuità a un sistema che funziona e che ha dimostrato di saper dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Perché il lavoro resta il principale strumento di inclusione, crescita e dignità sociale". Gli interessati possono rivolgersi ai Centri per l'impiego o contattare direttamente gli Enti accreditati al lavoro dalla Regione Lombardia, l'elenco è su www.lavoroinlombardia.it.