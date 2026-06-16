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La Regione stanzia altri 36 milioni per chi ha seguito la formazione

L'ultimo provvedimento finanziato con 36 milioni di euro dalla Regione è destinato ai disoccupati di qualunque età che possano dimostrare di non aver beneficiato di sussidi statali o di altre misure per la disoccupazione

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"Il lavoro non può aspettare. Dietro ogni persona disoccupata c'è una storia, una famiglia, un progetto di vita che merita una possibilità". Così l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Simona Tironi, ha presentato l'ultimo provvedimento finanziato con 36 milioni di euro dalla Regione. È destinato ai disoccupati di qualunque età che possano dimostrare di non aver beneficiato di sussidi statali o di altre misure per la disoccupazione; che hanno già preso parte ai programmi Gol di inserimento al lavoro della Regione (e affrontato la formazione se necessaria) e che potranno beneficiare di un contratto a tempo determinato (sei mesi).

"I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano che questa strada è quella giusta - ha aggiunto Tironi - Con il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), Regione Lombardia ha preso in carico oltre 500.000 persone e accompagnato al lavoro più di 171.000 cittadini, superando tutti gli obiettivi assegnati a livello nazionale".

Ha proseguito Tironi: "Questi numeri non sono statistiche. Sono persone che hanno ritrovato fiducia, dignità e autonomia grazie a un'opportunità lavorativa. Per questo abbiamo voluto garantire continuità a un sistema che funziona e che ha dimostrato di saper dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Perché il lavoro resta il principale strumento di inclusione, crescita e dignità sociale". Gli interessati possono rivolgersi ai Centri per l'impiego o contattare direttamente gli Enti accreditati al lavoro dalla Regione Lombardia, l'elenco è su www.lavoroinlombardia.it.

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