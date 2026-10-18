Gusto, un angolo di Monferrato a Milano

Da più di un anno il Monferrato ha un indirizzo di buona affidabilità a Milano. Si chiama Gusto Milano, è in corso Indipendenza 25 e ha aperto il 10 settembre 2025. Porta in città la gastronomia di un’impresa di Casale Monferrato, con piatti pronti, pasta fresca, salumi, formaggi, conserve, dolci ed enoteca.

Il nucleo dell’offerta è piemontese e monferrino. Nella lista figurano classici come vitello tonnato, insalata russa classica o con tonno, peperoni con acciughe, friciulin di erbette e spinaci oppure di zucchine e patate, sformatini con fonduta, tonno di coniglio, carpione, panissa vercellese, cinghiale al civet e capunet, gli involtini di verza piemontesi, il semolino dolce fritto e mele fritte. Accanto a questi piatti piemontesi, ci sono anche tradizionali prodotti da asporto come lasagne, polpette, rolate di tacchino e piatti di pesce. Tra i dolci, il bunet, accanto a crème caramel, crostate e torta di mele. L’azienda si fa vanto di una produzione artigianale quotidiana, di utilizzare ingredienti stagionali e di evitare conservanti, glutammato o esaltatori di sapore.

Uno dei punti forti è la pasta fresca, prodotta tutti i giorni dal laboratorio. Il bancone della salumeria propone salumi come la Muletta piemontese, assieme ai classici di Parma, San Daniele e Felino. Il banco dei formaggi comprende tome piemontesi e produzioni di altre regioni italiane, francesi e svizzere. La cantina parte dai vini del Piemonte e si allarga ad altre denominazioni italiane, vini francesi e Champagne, con liquori, distillati e birre artigianali.

Gusto Milano non ha uno spazio per consumare sul posto i prodotti, ma è molto frequentato dalle persone che lavorano in zona Dateo perché alcuni suoi piatti sono proposti secondo un menu che cambia ogni giorno (un esempio? Venerdì 16 c’erano Gamberi in salsa rosa, Pasta alla Norma, Fusilli di baccalà e pomodorini, Salomne lesso con maionese alle erbe, Tiramisù) in monoporzioni pronte da scaldare, che possano essere consumate sul posto di lavoro o a casa. L’atmosfera del negozio è quella di una gastronomia vecchio stile, come ne esistono sempre di meno in città come Milano, un luogo familiare, semplice, all’antica, in cui i prodotti sono raccontati con il sorriso e con l’orgoglio per la propria terra

Il negozio milanese, il secondo dopo quello di Casale Monferrato (Gusto Il Posto Giusto in piazza Martiri della Libertà 4), appartiene alla società Gusto & Co., una srl a sua volta controllata dalla quasi omonima capofila Gusto & C, nata nel 2011 come laboratorio specializzato nella produzione propria di gastronomia piemontese, poi ampliata alla pasta fresca e alla pasticceria, destinata alla fornitura di clienti all’ingrosso come gastronomie, macellerie, alimentari, piccoli supermercati bar e catering in Piemonte e Lombardia, con trasporto refrigerato. Gusto Milano è aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle 9,30 alle 14 e dalle 17 alle 20,30 (il sabato fino alle 20).