Moebius, come si beve nel primo bar d’Europa

Rilassatevi, quest’anno non è necessario controllare se è scaduto il passaporto, e per mezz’Italia neppure allacciare le cinture di un aereo per visitare il migliore bar d’Europa, e secondo migliore al mondo. Basta andare a Milano.

Già perché è qui che, in un ex magazzino tessile tra Corso Buenos Aires e la Stazione Centrale (in via Cap, trovate Moebius. Un nome morbido che poco ha a che fare con il matematico tedesco e tutto con il raffinato fumettista francese Jean Giraud, in arte Moebius.

Era il 2019 quando Lorenzo Querci, giovane ed entusiasta imprenditore senese, convertì i 700 metri quadri in un gigantesco open space che alterna ferro, mattoni a vista e legno.

Moebius è tante cose. Un cocktail bar, prima di tutto: sedetevi a un tavolino a fianco delle ampie vetrate oppure osate il bancone per ammirare la spettacolare e vertiginosa bottigliera che si slancia fino all’alto soffitto e ordinate il drink più tipico della casa, quel sapido e sorprendente Pesto Martini. Lo staff, oltre che estremamente competente, è anche sorridente e gentile. Se poi capitate in una serata «guest» potreste degustare cocktail preparati dalle mani dei miglior bartender del globo - oltre ai presenti, ovviamene - provenienti da Città del Messico, Hong Kong o Accra.

Se l’aperitivo poi avesse stimolato l’appetito non è mica necessario spingersi fuori, nel traffico e nella bruma meneghina che avanza con la stagione fredda: basta salire una scala perché al piano superiore, affacciato sulla sala principale, c’è il ristorante Sperimentale, una stella Michelin, di chef Enrico Croatti che dona la sua impronta da globetrotter del fine dining ha lavorato, e brillato, tra Usa, Spagna e Francia - anche ai piatti internazionali del più abbordabile Tapas Bistrot.

Prima di uscire, soffermatevi ad ammirare l’ulivo andaluso ultracentenario, simbolo di questo indirizzo che dovrete assolutamente provare. Per essere sul pezzo ma anche perché mangerete e berrete bene, divertendovi ascoltando buona musica, anche dal vivo.