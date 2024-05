Ritornano "Pane, amore e fantasia" e "I dieci comandamenti"

Un fine settimana che propone pochi film interessanti sulle piattaforme a pagamento. Volendo, domani su Sky Cinema si potrebbe recuperare La chimera, diretto da Alice Rohrwacher, dove un gruppo di archeologi è alle prese con il mercato nero dei reperti storici. Molto più ricco il week-end sui canali digitali gratuiti. Partiamo da oggi, alle 12,20 su Rai Movie, con un classico come Pane, amore e fantasia, primo episodio della tetralogia «Pane amore e...», con il maresciallo De Sica alle prese con la bersagliera Lollobrigida (foto). Molto divertente è, alle 13,02 su Cine34, Moschettieri del re - La penultima missione, commedia diretta da Veronesi che rivisita gli eroi di Dumas, proponendoli invecchiati, ma sempre pronti a combattere. Per il pomeriggio dei bimbi, due proposte: Jumanji: The next level (Rai Movie, ore 14), fantasy con The Rock, e il cartone Fuga dal pianeta Terra (Rai Gulp, ore 16). Due premi Oscar per Viaggio allucinante (Rai Movie, 17,50), in cui dei medici vengono miniaturizzati e spediti all'interno di un paziente per operarlo al cervello. Un buon thriller è, alle 21 su Iris, Cape Fear, con De Niro diretto da Scorsese. Per la sera, si può scegliere tra Shrek (Italia 1, ore 21,20) e Il piccolo lord (Rete 4, ore 21,25). Passando a domani, si sorride alle 10,20, su Rai Movie con Totò Tarzan e si sogna, alle 12,02 su Iris, con La mia Africa. Domani pomeriggio, in compagnia de L'indomabile Angelica (Rete 4, ore 14,05) e del bellico I cannoni di Navarone (Rai Movie, ore 17).

Infine, la sera si chiude con il kolossal I dieci comandamenti (TwentySeven, ore 21,10) e con Il silenzio degli innocenti (Rai 4, ore 21,20).