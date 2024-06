"Continuo il mio lavoro". Giorgetti smentisce Repubblica sull'incarico a Bruxelles

Giancarlo Giorgetti resta dov'è. Il ministro dell'economia del governo Meloni "continuerà a fare il suo lavoro" al Tesoro ed è impegnato sul piano strutturale con un progetto concreto. Lo hanno precisato fonti ufficiali vicine all'esponente leghista, smentendo le indiscrezioni di Repubblica che davano Giorgetti in procinto di lasciare il suo attuale ruolo per andare a Bruxelles a ricoprire un incarico europeo. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il ministro aveva addirittura anticipato i saluti: "Preparatevi a fare senza di me". Ricostruzioni che ora vengono però sconfessate dai diretti protagonisti.

"Evidentemente hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de La Repubblica ed erano un po' eccitati per questo... Per quanto mi riguarda, continuo a fare il mio lavoro come sempre, sto già pensando al piano strutturale e ho in mente un progetto preciso. Su incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea", ha fatto sapere lo stesso Giorgetti, fermando così quelle voci che lo davano ormai proiettato verso un nuovo ruolo a Bruxelles. Negli ambienti di governo, del resto, anche le sole ipotesi sull'argomento vengono al momento commentate con estrema prudenza.

"È prematuro parlare di chi sarà il prossimo commissario europeo italiano, intanto andiamo a votare, poi il governo deciderà", aveva affermato in mattinata il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5. Sia Giancarlo Giorgetti che Raffaele Fitto - ha proseguito Tajani - "sono persone che hanno grandi qualità, possono rappresentare l'Italia nella Commissione europea ma non ne abbiamo mai parlato". E a sgomberare il campo dalle elucubrazioni è stato anche lo stesso Fitto. "Noi abbiamo da fare le elezioni, poi abbiamo da verificare quali saranno le maggioranze e abbiamo da affrontare i temi collegati ai portafogli", ha chiosato il ministro per gli Affari Europei, che sui temi del Pnrr lavora a stretto contatto con Giorgetti.

Prima ancora, anche il vicepremier leghista Matteo Salvini aveva bollato certe indiscrezioni sulle dimissioni del ministro dell'economia

come "fantasie". "Il problema di certa stampa italiana è che sovrappone i propri desideri alla realtà. Giorgetti sta difendendo i risparmi degli italiani", ha commentato il leader del Carroccio su Rai3.