Strike di Kiev in Russia con le armi Usa: distrutti sistemi aerei S400

L'Ucraina avrebbe distrutto uno dei sistemi missilistici antiaerei più avanzati della Russia. Utilizzando un HIMARS, Kiev sarebbe riuscita a colpire e neutralizzare un posto di comando mobile 55K6E, parte integrante del sistema missilistico terra-aria a lungo raggio S-400 di Mosca. La notizia è stata rilanciata sui social e riportata da vari siti militari ma l'intera vicenda è ancora avvolta nella nebbia. Nel caso in cui l'indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe del primo attacco del genere - avvenuto tra l'1 e il 2 giugno - dopo l'autorizzazione di Washington a Kiev di usare armi fornite dagli Usa per attaccare il territorio russo.

Lo strike dell'Ucraina

Le fotografie di un veicolo distrutto, scattate nella regione russa di Belgorod, sembrerebbero mostrare uno strike riuscito contro quello che gli esperti hanno descritto essere il " cervello del sistema [S-400] ". Il sistema S-400 è " di altissimo valore, di solito si trova ben dietro le linee del fronte, dove altre artiglierie non possono arrivare, e distruggerlo migliora la posizione tattica permettendo ai droni e agli aerei ucraini di volare più liberamente ", ha spiegato l'esperto militare David Hambling.

L'S-400 sarebbe stato utilizzato dalle forze russe per intercettare i razzi lanciati dall'HIMARS. Non è quindi da escludere che possa essere andato in scena un duello diretto tra i due sistemi. " L'S-400 può aver abbattuto diversi razzi in arrivo, ma mancarne uno è stato sufficiente a segnare il suo destino ", ha ipotizzato Hambling. Ricordiamo che la Russia ha sviluppato il sistema S-400 per sostituire il più vecchio S-300.

Nello specifico, l'S-400 Triumpf è una piattaforma mobile che il Center for Strategic and International Studies ha definito come " approssimativamente paragonabile al sistema Patriot degli Stati Uniti ". L'esportatore militare statale russo Rosoboronexport ha invece descritto l'S-400 come capace di distruggere tutti i tipi di obiettivi aerei e missili balistici. Il jolly del Cremlino una gittata stimata di circa 400 chilometri ed è entrato in servizio nel 2007.

Gli HIMARS di Kiev

Gli Stati Uniti hanno fornito 38 HIMARS all'Ucraina nei loro pacchetti di aiuti militari, oltre a munizioni per i sistemi di artiglieria. Washington ha anche inviato una batteria di difesa aerea Patriot alle forze armate ucraine. Per quanto riguarda le linee rosse tracciate da Washington, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal gli Usa non hanno dato né daranno all'Ucraina il permesso di utilizzare missili Atacms a lungo raggio all'interno della Russia.

" Il presidente ha recentemente incaricato la sua squadra di garantire che l'Ucraina sia in grado di utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti per scopi di controfuoco nella regione di Kharkiv, in modo che l'Ucraina possa rispondere alle forze russe che la stanno attaccando o si preparano ad attaccarlè, ha detto un funzionario americano, ma la nostra politica di proibire l'uso di Atacms o di attacchi a lungo raggio all'interno della Russia non è cambiatà ", ha spiegato un funzionario anonimo.

Le armi che gli Stati Uniti consentiranno agli ucraini di

utilizzare nella regione di Kharkiv includerebbero il Guided Multiple Launch Rocket System, o Gmlrs, e il High Mobility Artillery Rocket System, o HIMARS, e sistemi di artiglieria, hanno precisato funzionari statunitensi.