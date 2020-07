Fidanzatini si lasciano: scoppia la rissa in strada tra famiglie

C'eravamo tanto amati... Ma poi è finita in rissa. Si è conclusa a suon di pugni, calci e sediate la storia d'amore tra due adolescenti di Tor Bella Monaca le cui famiglie se le sono date di santa ragione davanti agli abitanti dell'intero quartiere capitolino.

Un tenera e inoccente relazione adolescenziale culminata col botto. Anzi, in botte da orbi tra le rispettive famiglie dei due giovani - ''ex'' da appena qualche ora - fidanzatini romani. Lui 17 anni, e lei 16, stavano insieme da un paio di anni fino a quando, un giorno di luglio, hanno deciso di troncare la loro storia d'amore. Una scelta comprensibile data l'età dei protagonisti ma non per tutti, non per i parenti almeno. Così, in men che non si racconti, è esplosa una rissa in strada da far accapponare la pelle ai boxeur di mezzo mondo.

Botte e feriti

Ci sarebbero stati ben due round nella baruffa, uno la mattina e l'altro la sera. Quando i carabinieri sono giunti in Via Martinafranca attorno alle ore 21 di giovedì 30 luglio, c'erano già due ambulanze sul posto e diversi feriti appollaiati davanti ad un'abitazione. A pagare lo scotto della zuffa, è stata soprattutto la madre del ragazzo 17enne, trasferita successivamente al Policlinico Casilino per un trauma cranico. Anche il marito della donna, gli altri figli e una zia, hanno riportato qualche ferimento di lieve entità. Illeso, per fortuna, il nonno che ha raccontato di aver beccato solo qualche spintone.

Il racconto dei protagonisti