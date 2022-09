Novanta famiglie restano al buio dopo l'incendio: la rabbia dei residenti

Decine e decine di famiglie rimaste senza luce da giorni a Tor Bella Monaca. A causare questa situazione un vasto incendio originatosi nel vano contatori che ha distrutto i quadri elettrici che provvedevano al funzionamento dell'elettricità in ben novanta appartamenti.

Dopo un primo sopralluogo del Comune non molto è cambiato per i residenti e, a distanza di giorni, parecchie famiglie si trovano ancora senza corrente. Da qui la decisione di intervenire da soli.

L'incendio e poi l'abbandono

I fatti nella notte fra sabato 10 e domenica 11 settembre: le fiamme sono divampate nelle cantine della torre di largo Brandizzi, provocando danni considerevoli.

Allertato dai residenti, il Comune di Roma ha inviato i tecnici per un sopralluogo, ma i chi vive negli appartamenti grida all'abbandono. Tanti ancora senza corrente. A quanto pare, infatti, solo il funzionamento degli ascensori sarebbe stato ripristinato, il guasto ai contatori c'è ancora.

Ciò ha portato le famiglie alla decisione di intervenire autonomamente. " Stiamo provvedendo da soli a riparare il danno, nella nostra palazzina vivono anche pazienti oncologici e non possiamo lasciarli senza corrente elettrica ” ha spiegato a RomaToday Massimo Musumeci, presidente del comitato Tor Bella Monaca Rinasce. " Che cosa dobbiamo aspettare? Non è possibile né accettabile che ci siamo decine di famiglie in queste condizioni. Ci stiamo attivando noi, come sempre, per rendere almeno funzionanti i contatori ”.

L'esasperazione al massimo

Come annunciato da Musumeci, appreso di essere rimasti da soli, i residenti delle case popolari di largo Brandizzi hanno deciso di correre ai ripari e sistemare il guasto da soli, riallacciando i fili. La situazione è insostenibile anche perché, come denuncia RomaToday, che sta seguendo la vicenda, negli appartamenti vivono anche ammalati e disabili. Impossibile stare senza corrente così a lungo.