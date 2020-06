Violenza a Roma, baby gang pesta 2 ragazzi: vittime in ospedale

Con la riapertura del Paese dopo il lungo periodo di lockdown si torna purtroppo a parlare anche del fenomeno delle baby gang e della violenza in strada. Numerosi sono stati gli episodi registrati negli ultimi giorni, a cui va ad aggiungersi quanto accaduto durante la notte di sabato a Roma.

Due gruppi formati da giovani si sono infatti incontrati in corso Trieste, zona Roma nord, ed hanno dato vita ad un feroce scontro che ha letteralmente sconvolto i testimoni che si sono loro malgrado ritrovati ad assistere alla scena. A raccontare tutto, secondo il portale "Romah24", sarebbe stata la madre di un adolescente, che si è sfogata sui social. I fatti si sono verificati intorno alle 1:30, quando le comitive si sono incrociate al centro del corso. Stando al video pubblicato dalla pagina Youtube “Risse italiane”, lo scontro non sarebbe stato casuale. Otto ragazzi, tutti di età inferiore ai 20 anni, hanno letteralmente accerchiato due 19enni (secondo alcune fonti 16enni), entrambi romani, che sono stati inseguiti e presi a pugni.

Immagini di violenza inaudita, alle quali assistono anche alcuni passanti: tuttavia nessuno interviene a separare gli aggressori dalle vittime, forse per paura di incorrere nelle ire della baby gang. Alla fine uno dei ragazzi finisce a terra, ma i facinorosi continuano ad infierire. Nel filmato si vede in particolare un giovane con indosso una maglietta bianca tempestarlo di calci: "Mi spiegate perchè?" , domanda la vittima durante il pestaggio.

La furia ha termine solo quando il branco decide di andarsene per il timore dell'arrivo delle forze dell'ordine. Feriti e sotto choc, i 19enni aggrediti hanno poi raggiunto il pronto soccorso più vicino per essere medicati. Uno dei due ha riportato un leggero trauma cranico per il quale gli sono stati assegnati 25 giorni di prognosi, mentre il compagno dovrà presto sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una frattura del setto nasale.

Entrambi hanno già contattato le autorità e denunciato l'accaduto. Sul caso stanno ora indagando gli agenti del commissariato Salario Parioli.

"Mi hanno aggredito, non li conoscevo" , ha dichiarato una delle vittime, come riportato da "Il Messaggero". Ancora ignote anche le cause dell'aggressione da parte della baby gang: gli inquirenti ritengono si sia trattato proprio di un agguato.

Probabilmente registrato da un residente, il video finito su Youtube si trova già al vaglio degli investigatori, ora alla ricerca dei responsabili. L'ipotesi è che a commettere l'aggressione sia stato lo stesso branco che ieri pomeriggio ha attaccato altri due ragazzi in un parco di Fidene. Le vittime, in quel caso, hanno parlato di 8 giovani fra i 16 ed i 20 anni, con forte accento romano.