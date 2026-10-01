Linus e la diagnosi di tumore: cos’è l’epitelioma e come riconoscerlo

Un selfie su Instagram, una vistosa fasciatura sull’orecchio e la consueta ironia che lo contraddistingue. Linus, storico volto e direttore artistico di Radio Deejay, ha scelto di condividere direttamente con la sua community un momento delicato legato alla sua salute. Il conduttore 68enne ha infatti rivelato di essere stato operato per la rimozione di un epitelioma, un tumore della pelle diagnosticato di recente.

La scelta della trasparenza deriva dalla volontà del famoso speaker radiofonico di evitare speculazioni o preoccupazioni eccessive da parte degli spettatori. Per le prossime due settimane, infatti, la striscia quotidiana del programma DJCI andrà in onda anche in versione televisiva mostrando il conduttore con la medicazione ben visibile, un look insolito che lui stesso ha ironicamente paragonato allo “stile Van Gogh”.

“Ve lo dico prima così non vi impressionate: per una decina di giorni se guarderete DJCI in tv mi vedrete così, in stile Van Gogh”, ha scritto Pasquale Di Molfetta, in arte Linus, sulle pagine del proprio account Instagram. “La causa si chiama Epitelioma, una cosa molto comune ma da non sottovalutare. Speravo di cavarmela con un cerottino e invece… C’est la vie”, ha concluso.

Ma cos’è l’epitelioma, e come fare a riconoscerlo? Epitelioma è un tumore cutaneo, che interessa gli epiteli di rivestimento della pelle e delle mucose. Le forme più diffuse sono l’epitelioma baso-cellulare e squamo-cellulare. Questo tumore si origina dalla crescita anomala delle cellule epiteliali e può essere sia benigno che maligno. È importante trattarlo subito, perché può diffondersi anche ad altri organi.

La lesione cancerosa si presenta come una macchia eritematosa, quindi arrossata, oppure come una cicatrice biancastra. Può essere anche una ulcerazione che fatica a guarire. Per riconoscerlo è importante una visita dermatologica. I medici consigliano di approfondire sempre in caso di formazioni anomale comparse sulla pelle.

Solitamente si procede con una dermatoscopia e poi con una biopsia del tessuto, così da formulare una diagnosi chiara. Poi si procede con la chirurgia, esportando il tumore. In alcuni casi si possono utilizzare anche altri metodi, come la crioablazione, la chemioterapia topica mediante creme o il laser. Dipende dalla malattia.

Sotto il post di Linus sono stati lasciati moltissimi commenti da parte dei fan. Tutti gli augurano una pronta guarigione e riprese, incoraggiandolo a seguire i trattamenti e a non abbattersi.