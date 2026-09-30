Sette cibi che fanno bene al cuore

Tra alimentazione e salute del cuore vi è un grande e stretto legame.

Un regime alimentare sano infatti influenza dei fattori come la pressione arteriosa, il livello di colesterolo e glicemia e il peso corporeo che sono determinanti nel contrastare le malattie cardiocircolatorie.

Per prevenirle occorre seguire una dieta che riduce la presenza dei grassi saturi che aumentano il livello di colesterolo cattivo nel sangue, che oltre ad incidere sulla pressione sanguigna, a lungo andare può provocare gravi problemi al cuore come infarto, aterosclerosi e ictus.

Assolutamente da limitare è il consumo di carni rosse, burro, formaggi grassi, alcol e fumo. Vi sono inoltre degli alimenti che sono benefici per il cuore perché ricchi di sali minerali e nutrienti che prevengono le infiammazioni e le malattie cardiache.

Vi segnaliamo sette alimenti in particolare che non devono assolutamente mancare a tavola e che permettono di prenderci cura del nostro apparato cardiocircolatorio.

Frutta secca

Mandorle, noci, nocciole, pistacchi e anacardi sono una grande riserva di acidi grassi omega 3, Vitamina E e sali minerali preziosi che allungano la vita riducendo il rischio di patologie cardiovascolari. A confermarlo è uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine che rivela che gli acidi grassi combinati alla funzione antiossidante della vitamina E proteggono le arterie, le lubrificano migliorando la circolazione sanguigna.

AvocadoRicco di potassio, magnesio e grassi insaturi . Studi scientifici recenti dimostrano che mangiare un avocado a settimana è in grado di ridurre il rischio di contrarre malattie coronariche del 21% e malattie cardiovascolari del 16%.

Semi di chia

Contengono una tipologia di grasso essenziale di origine vegetale chiamato acido alfa-linolenico che appartiene alla stessa famiglia degli omega 3. È conosciuto per la sua potente funzione antinfiammatoria. I suoi lipidi inoltre contrastano il rischio di infarto e ictus.

Fagioli neri

Dall’alto contenuto di fibre riducono i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre sono ricchi di sali minerali come potassio, magnesio, zinco, rame. Rispetto alle altre tipologie di fagioli sono più ricchi di antiossidanti, in particolare flavonoidi che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna.

Patate dolci

Contengono una grande riserva di potassio che aiuta a regolare la pressione sanguigna. Sono più salutari di quelle tradizionali e controbilanciano gli effetti del sodio riducendo il rischio di infarto e ictus. Hanno un valore glicemico basso.

Aceto di mele

I suoi minerali come ferro, zolfo, calcio e magnesio, potassio rinforzano il cuore e il sistema immunitario contro il rischio di infiammazioni. È fonte di una fibra idrosolubile chiamata pectina che protegge i vasi sanguigni contrastando l’accumulo del colesterolo cattivo. Dona un senso di sazietà che riduce l’accumulo dei grassi.

Salmone

Povero in grassi saturi è però fonte di acidi grassi polinsaturi omega-3, proteine nobili, vitamine A, D, B12. Gli omega 3 in particolare riducono il rischio di formazioni di trombi e regolano la pressione sanguigna prevenendo il rischio di infarto e ictus.