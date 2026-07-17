Scandali e inchiostro: la Mostra di Venezia apre con Danny Boyle

La Biennale di Venezia cala il suo asso per le giornate di apertura della 83esima Mostra internazionale del Cinema, diretta da Alberto Barbera e in programma al lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Ha annunciato ieri che Ink sarà il film d'apertura, in prima mondiale e in concorso.

Diretto da Danny Boyle - regista premio Oscar nel 2009 per The Millionaire e autore di pellicole come 28 giorni dopo e Trainspotting - Ink è scritto dal drammaturgo e sceneggiatore James Graham (famoso a livello internazionale per Dear England, Sherwood e Brexit) e interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Il film segue le tracce dello spettacolo teatrale omonimo realizzato da Graham e che ha avuto un grandissimo successo. La trama porterà lo spettatore direttamente nel cuore di una delle più interessanti guerre editoriali del Novecento. Racconta le vicende di Larry Lamb, un direttore sottratto al giornale britannico Mirror dal grande magnate dei media Rupert Murdoch nel suo ambizioso tentativo di lanciare il concorrente Sun, un tabloid che nasceva dalle ceneri del Daily Herald, un quotidiano dalla lunga storia ma in grave crisi. Nonostante la cronica carenza di fondi, risorse e personale, l'esiguo team redazionale è messo pancia a terra a lavorare alla costante ascesa del giornale, trovandosi al contempo ad affrontare le complicazioni, anche etiche, che ne costituiscono l'inevitabile risvolto. Una trama dall'altissimo potenziale soprattutto per un regista come Boyle.

Ink sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (al Lido di Venezia), nella prima serata della Biennale. "Sono stato alla Biennale molte volte, ma questo è il mio battesimo alla Mostra del Cinema - ha detto Danny Boyle - È un onore immenso essere in una città così ricca d'arte e aprire questo grande festival con il mio nuovo film, Ink". Che ha riassunto così: "Il 1969, l'anno in cui siamo sbarcati sulla Luna per la prima volta, è l'anno in cui Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono un quotidiano destinato a cambiare il mondo in modo anche più rilevante dell'allunaggio. Molto prima di Fox News, del clickbait e di Truth Social, decenni prima di Twitter, Facebook, Google e OnlyFans, questi due uomini crearono un nuovo tabloid che, contro ogni previsione, divenne il quotidiano più venduto del pianeta. Sfacciato, irriverente, audace: lo spumeggiante Sun ha sfidato l'establishment e ha rifondato il nostro mondo per l'era moderna. Una sceneggiatura di James Graham che mi sono sentito in dovere e privilegiato di dirigere".

Comprensibile la soddisfazione del direttore artistico della Mostra del Cinema, Alberto Barbera: "Un regista premio Oscar, un autore tra i maggiori della scena teatrale londinese e tre attori tra i più apprezzati del cinema inglese contemporaneo, sono le credenziali del film di Danny Boyle - ha detto - impreziosito dall'interpretazione di Jack O'Connel, Guy Pierce, e Claire Foy, che lo sceneggiatore James Graham ha tratto dalla propria pièce omonima. Ringrazio StudioCanal, Media Res e House Productions per averci concesso l'onore di aprire la Mostra del Cinema di Venezia con un film così atteso".

Del resto ieri è stata una giornata in cui ha calato le sue carte anche la Festa del Cinema di Roma.

La direzione artistica ha annunciato che sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese (da un suo libro del 2023) ad aprire la ventunesima edizione della manifestazione, in programma dal 14 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ma quando la competizione è sulla qualità e la discussione sui festival e le mostre è solo artistica... Beh c'è da essere contenti.