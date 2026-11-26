È stato bello avere Fede, «E non vi liberete di me!», dice la tigre di La Salle, gli occhi verdi e lucidi dopo che, con la neve sullo sfondo di una giornata perfetta per allenarsi, lei ha annunciato, invece, il ritiro. Solo due giorni fa le prime curve sugli sci a Cervinia, a 91 giorni dall’ultima operazione, e una sola parola, «Contenta». Brignone, la più grande sciatrice italiana di tutti i tempi ha detto basta e ammette: «Sono libera, liberata, felice, senza rimpianti e con amore lascio, all’apice di una carriera oltre ogni aspettativa. Volevo vincere di più? Forse, ma non saprei che cosa avrei potuto desiderare ancora».

Forse solo meno dolore. E quella vita, là fuori, che ora le fa rincorrere col pensiero obiettivi ad altre latitudini: «Sogno il Pacifico, viaggiare, anche per il surf e poi tornare a sciare nella neve fresca e a salire con le pelli di foca. Mi renderò un annooff».Sogno diunacampionessa che ha detto basta. Dopo aver vinto tutto. Due coppe generali, 37 vittorie, 48 podi,2 coppe di gigante, 1 di superG, combinata e discesa, 5 medaglie olimpiche, 5 mondiali. Valanga rosa in un solo curriculum, polivalenza di talento.

Dal ritorno all’addio

«Cosa è successo in due giorni? Sono tornata in pista dopo aver tolto i ferri e ho capito subito che non intendevo proseguire ad ogni curva, dovendo mordere qualcosa per non sentire male. Da aprile avevo ripreso anche ad allenarmi con l’obiettivo di tornare in pista. Non posso più essere un’atleta? Sarò sempre una sportiva e continuerò a curarmi. A partire da domani, la rehab non si salta!».

L’incidente del 2025

«Un periodo così duro mi ha reso quasi più orgogliosa di quanto ho saputo fare in pista. Impegno, sacrificio, fatica, etica della dedizione fanno parte del mio Dna. Dall’infortunio ho esercitato tanto anche la pazienza e la capacità di riadattarmi a nuovi scenari. Mi sono impegnata ogni giorno con l’idea che valesse la pena tornare per una stagione intera e non solo per 7 gare come ho fatto lo scorso anno».

Gli ori olimpici

«Qualcosa di inspiegabile anche per me ancora adesso. Posso dire che tutto abbia funzionato in quei minuti di gara in cui ho sciato quasi più visualizzando con la mente quello che dovevo fare, che non usando davvero fisco e gambe. Sciavo su una gamba e mezzo e poi zoppicavo. Se sono quelli i sigilli migliori? Indubbiamente ed ora c’è anche un film che lo racconta, ma per me lo sciatore migliore è quello che vince per una stagione intera e così dico che il 2025 con il record di 10 vittorie, il mondiale di Saalbach, la seconda coppa generale e quel flow mentale sono il mio ricordo più bello. Avrei voluto proseguire da li, ma un infortunio così grave a 36 anni lascia il segno».

Il fratello

«Davide è stato la mia scelta più vincente e ha dedicato la sua vita e questi anni a me. Non sarei dove sono senza lui. “Sbarde” (Mauro Sbardellotto, ndc ) è la mia roccia. Mio fratello dice di volersi “pensionare” insieme a me. Vediamo. Sbarde, invece, credo proseguirà, ma come dice da tempo, non più con una donna. Ne ha avuto abbastanza (ride, ndc)».

Predestinata

«Ringrazio i miei (mamma campionessa e papà maestro e coach, ndc ) proprio per non avermi mai spinto a diventare qualcuno: chissà, se lo avessero fatto, magari non sarei diventata una sciatrice!».

L’ultima gara...

«Vedremo se in Italia o a Crans Montana, luogo del cuore. Chiederò alla Fis se posso aprire un altro cancelletto per salutare tutti».