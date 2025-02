Il mistero sulla struttura quadrata su Marte, una prova dell'esistenza degli alieni? Musk: "Mandiamo gli astronauti"

Immagine Nasa

Una struttura su Marte immortalata dalla Nasa ha riacceso l'interesse per il pianeta rosso. In tanti si domandano che cosa sia quella forma geometrica perfettamente quadrata ripresa dalla Mars Global Surveyor's Mars Orbiter Camera (MOC). Per alcuni si tratterebbe proprio della prova che non siamo soli nell'Universo.

Resta sempre grande la curiosità nei confronti di Marte, un pianeta che è stato ed è largamente studiato dagli astronomi e dagli appassionati. Questa struttura geometrica registrata Nasa e ritornata alla ribalta è solo l'ultima di una serie di elementi che nel corso degli anni hanno destato attenzione e suscitato entusiasmo. Si pensi alle strutture appuntite riprese dal rover Curiosity e mostrate nel 2022, o il famoso "volto" situato nella regione di Cydonia (una forma di 2,65 km in lunghezza e 1,8 km in larghezza).

La struttura immortalata dalla Mars Global Surveyor's Mars Orbiter Camera dovrebbe misurare 235 metri per lato, con una pendenza di 51,5 gradi, dimensioni che la accomunano alla piramide di Giza. In questi ultimi giorni l'immagine è divenuta virale sui social network, e sta generando molti interrogativi. Primo fra tutti, ovviamente, è se questa figura geometrica non sia proprio una dimostrazione dell'esistenza degli alieni. A postare gli scatti è stato anche l'opinionista e podcaster Joe Rogan.

Sulla questione è intervenuto Elon Musk, consigliere del presidente Usa Donald Trump. Il Ceo di SpaceX, che non ha mai nascosto il proprio desiderio di portare l'uomo su Marte, ha commentato con entusiasmo il post: "Dovemmo mandare degli astronauti su Marte per indagarare!" . Del resto Musk nutre grande fiducia nel progresso e da tempo afferma che entro pochi anni l'uomo sarà capace di raggiungere il pianeta rosso. Space X starebbe già lavorando per rendere questo possibile.

Per amor di precisione, va detto che entrambe le immagini che stanno girando in rete sono state leggermente ritoccate per

rendere più chiara e visibile la forma quadrata che si intravede sul suolo marziano. Rimane comunque il fatto che l'interesse resta altissimo, e che sono tanti iancora non risolti del nostro universo.