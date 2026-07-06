Il segreto di Özge e Serkan: "Raccontiamo i sentimenti"

da Rimini

Hanno 750 milioni, ripetiamo 750 milioni, di fan in tutto il mondo. Sono le "dizi", le popolari serie turche diventate anche un fenomeno italiano, amatissime dal pubblico femminile di Mediaset. Ne è stata ulteriore dimostrazione l'assalto di donne e ragazze, all'Italian Global Series in corso a Rimini, a due degli interpreti più famosi delle soap turche, Özge Gürel e Serkan Çayoglu (foto). Teatro Galli strapieno di signore desiderose di conoscere da vicino e farsi un selfie con gli attori protagonisti di Cherry Season - La stagione del cuore, dove i due si sono conosciuti, innamorati e sposati (nel 2022 in Germania, raddoppiando la cerimonia a Verona).

Il segreto del successo globale delle "dizi" (abbreviazione di "televizyon dizileri")? "Mettiamo in scena i sentimenti - spiega Özge, che è stata anche protagonista di Mr Wrong, Bitter Sweet e Dreams ad realities - le emozioni che tutti noi proviamo, i valori universali di amore, amicizia e famiglia. Il pubblico si riconosce in queste situazioni". Poi in un mondo dove tutto è digitale "le persone hanno bisogno di ritrovarsi in sentimenti più veri". Certo, tra la realtà e il mondo delle soap c'è una bella differenza, soprattutto in Turchia, "ma l'importante - continua Serkan - è che gli spettatori si divertano e ci regalino così tanto affetto".

Con centinaia di produzioni vendute soprattutto in Medio Oriente, America Latina ed Europa, la Turchia si conferma ormai il secondo maggiore esportatore di fiction al mondo, superata solo dagli Stati Uniti. Una macchina imponente che genera un indotto di centinaia di milioni di euro e che ha funzionato anche come grande operazione di promozione turistica per la Turchia.

A Rimini Mediaset ha presentato anche la terza stagione di Viola come il mare con l'ingresso accanto a Francesca Chillemi del bellissimo attore spagnolo Rodrigo Guirao Diaz al posto

di Can Yaman, Il labirinto delle farfalle con quest'ultimo nei panni di un super agente segreto tutto adrenalina e muscoli e Erica una detective per caso con Vanessa Incontrada, tutte in visione nella prossima stagione tv.