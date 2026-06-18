Serata a stelle e strisce al Castello per i 250 anni dell'indipendenza Usa

Una serata a stelle e strisce per il Castello Sforzesco dove ieri sera si è svolta una cerimonia per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Nel Cortile della Rocchetta erano presenti molte tra le autorità cittadine tra cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sottosegretario alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo. Una cerimonia che ha reso onore alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti firmata nel 1776 e che fa seguito ad una intensa campagna di iniziative digitali ed eventi culturali promosse dal Consolato Generale degli Stati Uniti in città che hanno come obbiettivo quello di consolidare i già forti legami storici, economici e culturali tra Stati Uniti e Italia. Il tema dell'anniversario segue il programma globale "Freedom 250" e celebra i valori condivisi di libertà, democrazia e innovazione. A guidare il consolato milanese è Douglass Benning che lavora nel Dipartimento di Stato dal 1996. Mr. Benning ha già ricoperto ruoli nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale come Vicesegretario Esecutivo ed è stato Direttore della Formazione per la Gestione delle Crisi presso il Foreign Service Institute. Ha servito come Console Generale a Tegucigalpa ed ha lavorato presso altre Missioni americane, tra le quali Londra, Praga e Città del Messico.

Tra le tante attività che il Consolato milanese sta portando avanti in questi mesi ci sono una serie di pubblicazioni tematiche ed eventi che uniscono la storia americana, l'innovazione tecnologica e i legami con il territorio a cominciare proprio dalle recenti menzioni alle Olimpiadi di Milano 2026 e alla trasformazione digitale.