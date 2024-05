Bridgerton 3: il riassunto della seconda stagione

Il 16 maggio su Netflix debutteranno i primi 4 episodi della terza stagione di Bridgerton, la serie creata da Shonda Rhimes che torna sulla piattaforma streaming dopo una pausa durata due anni. Tratta dal quarto libro di Julia Quinn, la terza stagione della serie ambientata in epoca Regency si concentrerà sulla storia d'amore tra Penelope e Colin, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. Se da una parte il trailer ha reso chiaro cosa aspettarsi dalla terza stagione, potrebbe essere utile fare un piccolo riassunto per tirare le fila e ricordare dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione.

Il visconte Bridgerton

La seconda stagione di Bridgerton era incentrata sul personaggio di Anthony Bridgerton, colui che deve ereditare il titolo di Visconte. Un titolo che lo rende una sorta di scapolo d'oro. All'apertura della stagione, la regina Carlotta elegge come "diamante" Edwina Sharma, che è ospite di Lady Danbury. La ragazza, insieme alla sorella maggiore, è "vittima" di uno scandalo, dal momento che la madre, Lady Mary, non è vista di buon occhio, avendo rifiutato un matrimonio combinato per sfuggire in India e sposare un uomo dalle origini umile. Edwina, in qualità di diamante, diventa la scelta perfetta per Anthony e con un buon matrimonio gli Sharma potrebbero tornare ad occupare il posto che compete loro in società. Peccato che Anthony finisca con l'essere attratto dalla sorella maggiore, Kate Sharma, che a ventisei anni è considerata una zitella e non ha intenzione di entrare nei giochi dei matrimoni. Tuttavia la chimica tra lei e Anthony, a dispetto di tutti gli ostacoli, è qualcosa a cui nessuno dei due può resistere, tanto da convincere Edwina ad annullare il matrimonio con Anthony, anche se questo rischia di essere un nuovo scandalo. Dopo aver ammesso i loro sentimenti e aver avuto la "benedizione" della regina Carlotta, i due si sposano.

Eloise e Lady Whistledown

La seconda stagione di Bridgerton è anche quella in cui Eloise Bridgerton fa il suo debutto in società. Affatto interessata alle storie d'amore e agli aspetti più romantici della vita, Eloise è più che mai determinata a scoprire la vera identità di Lady Whistledown, soprattutto quando la regina l'accusa di essere lei l'ardita pettegola che pubblica almanacchi pieni di gossip. Alla fine Eloise scopre che la Whistledown, colei che durante la stagione l'ha denigrata, non è altri che la sua migliore amica, Penelope. Sconvolta dalla scoperta, Eloise affronta Penelope: non capisce che l'intento dell'amica era di proteggerla dai matrimoni combinati. Delusa e con la sensazione di essere stata tradita dalla persona di cui si fidava maggiormente, Eloise si allontana da Penelope. La loro amicizia sembra essere finita.

Penelope e Colin Bridgerton

Sin dalla prima stagione, gli spettatori hanno potuto vedere coi propri occhi il forte sentimento che lega Penelope a Colin Bridgerton, sebbene quest'ultimo sembri non vedere in lei nient'altro che un'amica. Penelope, che negli episodi precedenti, aveva sentito la mancanza di Colin quando lui era andato all'estero, sa di non poter ambire al cuore di uno scapolo Bridgerton. Tuttavia non riesce a fare a meno di provare ciò che prova ed è preoccupata del fatto che Colin possa farsi raggirare dalla truffa che Portia, madre di Penelope, sta organizzando con il cugino Jack. Tuttavia Colin riesce a scoprire il tentativo di raggiro grazie all'aiuto dell'ex pugile Will e, per ringraziarlo, Colin rende la locanda di Will il posto più alla moda di tutta Londra. Nell'ultimo episodio, Penelope sente Colin parlare coi suoi amici e denigrarla, indicandola come l'ultima persona al mondo che avrebbe potuto corteggiare.

Ferita nell'amor proprio, delusa dal ragazzo che ama da tutta la vita, Penelope - che a quel punto aveva deciso di dire addio a Lady Whistledown - riprende la penna in mano e continua con la sua "carriera".