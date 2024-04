Bridgerton, tutte le novità della terza stagione

L'attesa è quasi finita: la terza stagione di Bridgerton è pronta a fare il suo debutto su Netflix, seguendo la moda sempre più diffusa di dividere in due parti l'arco integrale degli episodi. I primi quattro, infatti, saranno disponibili a partire dal 16 maggio, mentre bisognerà attendere il 13 giugno per poter vedere la Parte 2 e scoprire così quello che accadrà negli ultimi episodi di questa stagione. A due anni di distanza dalla seconda - con l'attesa che è stata intervallata dalla serie La regina Carlotta - i Bridgerton sono finalmente pronti a tornare.

Di cosa parla la terza stagione di Bridgerton?

Sin dal suo debutto, la serie prodotta da Shonda Rhimes è stata in grado di trasformarsi in una sorta di catalizzatore: una serie leggera capace di irretire milioni di spettatori al punto che Bridgerton è diventata una delle teste di diamante del colosso dello streaming on demand. L'attesa intorno alla terza stagione, dunque, non può che essere febbrile, soprattutto perché nei nuovi episodi si approfondirà uno dei personaggi più amati dello show, Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Alla fine della seconda stagione, infatti, avevamo visto la giovane Penelope incassare il colpo dato dalle parole denigratorie dell'amatissimo Colin Bridgerton (Luke Newton), il ragazzo che ha sempre amato e difeso. Nella terza stagione, dopo l'umiliazione subita, Penelope decide di non voler più essere la ragazza che fa da tappezzeria, ma di ingegnarsi per trovare un marito che le sia di supporto anche nella sua doppia identità di Lady Whistledown.

Intanto Colin, che è tornato dalla sua esperienza all'estero con un'arroganza del tutto nuova, appare quanto meno sorpreso nel rendersi conto che Penelope lo tratta alla stregua di uno sconosciuto se non proprio di un nemico. Nel disperato tentativo di salvare un'amicizia che reputa fondamentale, allora, Colin accetterà di fare da "ruffiano" per Penelope, aiutandola a trovare un marito e dandole suggerimenti su come farsi corteggiare da un uomo. Ma la vicinanza costante tra i due potrebbe avere dei risultati inaspettati.

Cosa ci svela il trailer di Bridgerton 3?

Per capire l'atmosfera e le novità che saranno presenti nella terza stagione di Bridgerton si può osservare il primissimo trailer di Bridgerton 3 che è stato rilasciato qualche minuto fa da Netflix. La prima cosa che salta all'occhio è proprio la determinazione di Penelope di trovare la propria indipendenza: trovare un marito che le permetta di lasciare la casa di famiglia dove è sempre stata derisa e trattata come se non fosse degna d'amore. E questo la conduce ad accettare la proposta di Colin che si offre di aiutarla a trovare lo sposo consorte. Allo stesso tempo, però, Penelope è alle prese con il difficile rapporto con la sua migliore amica Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) che, dopo aver scoperto la verità identità di Lady Whistledown ha voltato le spalle all'amica, cominciando a frequentare un'altra persona ed è inoltre pronta a mettere in guardia persino suo fratello. In un gioco di gelosie, tradimenti e speranze, la terza stagione di Bridgerton si presenta agli occhi degli spettatori come la stagione più romantica, più legata al mondo della favola che a quello del romance tout court.

Inoltre il trailer presenta al pubblico anche l'introduzione di alcuni nuovi personaggi, come Lord Debling, nobile inglese interpretato dache è in cerca di una moglie e che sembra voler scegliere proprio Penelope, suscitando la gelosia di Colin.