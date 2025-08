Buffy, in un video Sarah Michelle Gellar allena la nuova cacciatrice

Era il 1997 quando sul piccolo schermo fece il suo debutto la serie tv Buffy - L'ammazzavampiri, destinata nel tempo a diventare un vero e proprio cult della narrazione televisiva. In realtà, il personaggio di Buffy Summers era già apparso nell'omonimo film del 1992, scritto da Joss Whedon, poi anche autore della serie televisiva. Il lungometraggio non ebbe neanche lontanamente il successo sperato, ma per la serie tv interpretata da Sarah Michelle Gellar fu tutta un'altra cosa.

La storia della superficiale ma coraggiosa Buffy Summers, accompagnata dagli amici di sempre Willow (Alyson Hannigan) e Xander (Nicholas Brendon), andò avanti per ben sette stagioni, cambiando per sempre il modo di rappresentare le eroine femminili nei racconti fantasy del piccolo schermo. Buffy è diventata un modello di protagonista che poteva pensare all'amore mentre salvava il mondo, scardinando anche le stereotipo della donna bionda e stupida: una ragazzina coraggiosa e piegata dal peso del suo essere la "Prescelta", che affrontava il male senza rinunciare a una buona dose di ironia e sarcasmo. Il successo di Buffy - L'ammazzavampiri non ha portato solo a numerosi premi e candidature, ma ha anche sviluppato un universo fittizio attraverso fumetti, videogiochi e una serie spinoff incentrata sul personaggio di Angel, il vampiro interpretato da David Boreanaz che era il grande amore della cacciatrice residente a Sunnydale. Inoltre Buffy - L'ammazzavampiri è stato un trampolino di lancio per molti attori che, proprio nella serie, hanno mosso alcuni dei loro primi passi nel mondo dello spettacolo, come il nuovo idolo Pedro Pascal, che in Buffy - L'ammazzavampiri aveva un ruolo microscopico.

Proprio per l'impatto che ha avuto sulla cultura di massa e per l'affetto che ancora ruota intorno allo show andato in onda fino al 2003, non ha sorpreso nessuno che, alla fine, Hollywood abbia ceduto alla tentazione di fare una nuova serie su una cacciatrice destinata a combattere contro i demoni. Nonostante qualche titubanza da parte dei fan, una nuova serie dedicata al mondo di Buffy, diretta da Chloe Zhao, è già in lavorazione. La nuova cacciatrice si chiamerà Nova e sarà interpretata da Ryan Kiera Armostrong e ora è al centro di un nuovo video pubblicato proprio da Sarah Michelle Gellar, in cui la "vecchia" cacciatrice allena quella nuova, in un vero e proprio passaggio di testimone che profuma di strategia social e che senza dubbio serve soprattutto a rendere più spianata la strada della giovane attrice che sa di avere un fardello molto pesante sulle spalle, ereditando un ruolo cardine della storia della tv, che tutti identificano con i lineamenti di Sarah Michelle Gellar.