"Si dedichi subito a Armani una zona della città"

"Abbiamo depositato in Consiglio Comunale una mozione per far dedicare un'area simbolica della città a Giorgio Armani, simbolo dell'eleganza e del design italiano che ha legato il suo nome a quello di Milano, contribuendo al suo sviluppo e alla sua immagine internazionale di capitale della moda. La nostra città non solo ha svolto un ruolo fondamentale nel suo percorso di affermazione professionale, ma ha visto consolidarsi un rapporto non limitato alla dimensione imprenditoriale, sviluppandosi in molteplici settori. Milano ha sempre dimostrato tanto rispetto e affetto nei suoi confronti, come testimoniato dalla grande partecipazione popolare alla camera ardente". Lo hanno comunicato i Consiglieri comunali di Palazzo Marino Mariangela Padalino (Capogruppo Noi Moderati) e Manfredi Palmeri (Capogruppo Lista Civica).

"Accanto al nostro sostegno alla proposta di iscrizione al Famedio del Cimitero Monumentale - hanno spiegato i Consiglieri Manfredi Palmeri e Mariangela Padalino abbiamo ritenuto importante che sia il Consiglio comunale a esprimersi per una intitolazione di un luogo di Milano a Giorgio Armani. Una volontà condivisa aiuterebbe anche a superare il vincolo dei 10 anni dalla scomparsa presente nella Legge del 1927 e la cronaca può essere già Storia" hanno spiegato i Consiglieri Palmeri e Padalino.

"Ci piacciono le ipotesi di Mariastella Gelmini (Capodelegazione di Noi Moderati al Senato), di considerare per l'intitolazione la fermata della M3 Montenapoleone, epicentro del Quadrilatero della Moda, la Fondazione Triennale, lo slargo alla fine di via Broletto dove vi è il celebre cartellone in cui oggi campeggiano le sue ultime straordinarie parole o il Largo delle Culture in zona Tortona".