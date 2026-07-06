Si riapre la caccia alla patria di Ulisse

Con il film di Christopher Nolan in arrivo, sugli schermi dal 16 luglio, il tema di Ulisse, di Itaca e di cosa ci sia di realistico nell'Odissea è tornato a fare capolino anche fuori dai giornali specialistici. Ora, dopo le polemiche sul fatto che la ricostruzione di armi e vestiario del film sia abbastanza distante da quella realistica per l'epoca micenea, si è riaperta la questione della localizzazione geografica della casa di Odisseo. Una ricerca pubblicata dal giornale on line Antigone a cura di James Diggle, Professore Emerito di Greco e Latino all'Università di Cambridge, e del Professor John Underhill dell'Università di Aberdeen, sposta la patria del mitico eroe sulla penisola di Cefalonia che oggi è conosciuta come Paliki. Corrisponderebbe meglio alla descrizione data ad esempio nel libro 9 dell'Odissea: "La mia patria è Itaca, facile a scorgersi; c'è un bel monte che spicca, ricco di foreste: il Nerito; intorno ci sono molte isole, vicinissime tra di loro: Dulichio, Same e Zacinto boscosa. Itaca appare bassa sul mare ed è la più lontana di tutte, rivolta verso occidente: le altre sono esposte vero l'aurora o il sole". Una descrizione che corrisponde a quella della penisola posta a ovest e non a quella dell'isola di Itaca più a est delle altre nella realtà.

A questo i due studiosi uniscono un dettaglio: Omero,secondo loro, non usa mai il termine isola (nesos) in modo stringente. Per riferirsi a Itaca ne usa, quasi sempre, altri anche quando non è costretto da motivi metrici. Questa tesi non è completamente nuova, infatti i due professori riprendono idee espresse nel libro Odysseus Unbound (Cambridge University Press, 2005) di Robert Bittlestone, un imprenditore che ha investito moltissimo denaro per dimostrare che un tempo la penisola di Paliki fosse un isola. Di certo la geologia ci dice che non lo era. Però gli scavi archeologici recenti hanno trovato numerosi siti dell'età del bronzo.

E le descrizioni di Omero sembrano attagliarsi bene al territorio. La discussione ovviamente non si chiuderà presto, tra gli esperti. Per il pubblico finirà due settimane dopo il film. Per l'ente del turismo dell'isola di Itaca non è mai iniziata.