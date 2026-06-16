Sindaco, la Lega in piazza: "Per scegliere il candidato 35 gazebo"

"I sondaggi parlano chiaro: a Milano è testa a testa tra le due coalizioni e il centrodestra non ha un minuto da perdere. Per vincere serve concretezza, rapidità e, soprattutto, l'ascolto dei cittadini. Per questo motivo la Lega ha deciso di muoversi per prima e rimettere la parola ai milanesi" annuncia Samuele Piscina, Segretario Provinciale della Lega a Milano e Consigliere comunale.

"Questo fine settimana la Lega scenderà in piazza in modo capillare con 35 gazebo - spiega Piscina -. Allestiremo ben 35 postazioni in tutti i quartieri della città, dalle zone centrali alle periferie. Sarà un grande momento di partecipazione aperta: i cittadini avranno la piena libertà di esprimere la propria preferenza sul nome del candidato sindaco per il centrodestra, senza alcuna lista imposta dall'alto". Così il Carroccio, dopo l'annuncio del segretario Matteo Salvini apre ufficialmente la sua campagna elettorale con il lancio di un'eventuale rosa di nomi da proporre agli alleati. Due giorni fa il presidente di Noi Moderati è sceso in campo annunciando la sua candidatura e chiedendo la riunione dei coordinatori regionali e cittadini dei partiti di coalizione, cui al momento nessuno sembra avere risposto.

La consultazione della Lega, tuttavia, non si limiterà alla scelta del nome - fa sapere Piscina - ma punterà a raccogliere le reali necessità del territorio per la stesura del programma elettorale. "La nostra scheda avrà una doppia valenza", sottolinea l'esponente leghista. "Oltre a indicare il candidato ideale, ogni cittadino potrà segnalare i problemi più urgenti e le priorità di intervento per il proprio quartiere e per Milano: sicurezza, mobilità, degrado urbano e politiche abitative.

Questa seconda parte della consultazione sarà parte integrante e fondante del programma della Lega, che metteremo immediatamente a disposizione del futuro candidato Sindaco di tutto il centrodestra. La partita per Milano è apertissima e la Lega è pronta a fare la sua parte per unire e accelerare i tempi. Invitiamo tutti i milanesi perchè il futuro della città si costruisce dai quartieri" conclude.