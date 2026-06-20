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Roborock F25 GT: la lavapavimenti che sfida i mobili bassi

La lavapavimenti wet&dry scende a 179 euro su Amazon. Ecco perché è un best buy nei Prime Day

Roborock F25 GT: la lavapavimenti che sfida i mobili bassi
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I robot aspirapolvere offrono la massima comodità, ma per chi preferisce mantenere il controllo manuale sulle zone da pulire e intervenire tempestivamente sui piccoli disastri quotidiani, la scopa wet&dry resta una scelta insostituibile. Tra i prodotti più interessanti sul mercato c'è sicuramente la Roborock F25 GT, una lavapavimenti cordless che punta tutto su maneggevolezza e flessibilità.

Ne avevamo già parlato in passato, ma fino al 26 giugno una promozione per il Prime Day di Amazon la fa entrare tra i potenziali best buy di questa estate per rapporto qualità-prezzo. Viene infatti proposta a 179 euro invece di 299 euro, con uno sconto di ben 120 euro.

Sotto i mobili a 180 gradi

Il limite di molte scope lavapavimenti è sicuramente la difficoltà di passare sotto letti e mobili bassi. Roborock ha risolto il problema grazie al design FlatReach. Il corpo della F25 GT ha infatti un profilo ultrasottile di soli 12,5 centimetri e, soprattutto, può appiattirsi completamente a 180 gradi.

Roborock F25 RT

Durante i nostri test, questa caratteristica si è rivelata una svolta: la scopa scivola sotto il letto, il divano e il seggiolone con la stessa naturalezza di una scopa elettrica tradizionale, senza perdere potenza né acqua. La pulizia è agevolata anche dalla trazione assistita: nonostante il peso dei due serbatoi (acqua pulita e sporca), la scopa si muove quasi da sola, riducendo a zero lo sforzo sull'avambraccio. I comandi sull'impugnatura sono immediati e permettono di scegliere rapidamente tra i programmi Eco, Auto e Turbo, oltre a offrire la possibilità di escludere il lavaggio per utilizzarla come aspirapolvere a secco.

Aspirazione e sistema JawScrapers: i nostri test di pulizia

Grazie a una forza di aspirazione di 20000 Pa e un rullo che ruota a 450 giri al minuto, la F25 GT permette di rimuovere le macchie più ostinate e contemporaneamente raccogliere i liquidi versati in una sola passata. Il rullo, inoltre, arriva a filo del bordo destro della scocca, eliminando lo sporco lungo i battiscopa.

Roborock F25 LT

Punto di forza è l'efficacia del sistema anti-groviglio JawScrapers. Chi ha animali in casa sa quanto i peli tendano a bloccare i rulli. Qui, un raschietto interno a "denti di squalo" esercita una pressione costante che non solo rimuove l'acqua in eccesso evitando la formazione di aloni, ma seziona e districa capelli e peli prima che possano accumularsi. Nei nostri giorni di prova, il tasso di grovigli è stato effettivamente pari allo zero.

La base fa quasi tutto da sola

Una volta terminate le pulizie, la manutenzione è molto semplice. Riposta la F25 GT sulla docking station, basta premere un pulsante per avviare l'autopulizia ad alta temperatura a 90°C. La base lava il rullo con acqua bollente, sciogliendo i residui di sporco e sanificando la microfibra per evitare cattivi odori.

Roborock F25 RT

A noi resterà solo il compito di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca che separa il residuo solido (come polvere e briciole) dal liquido, permettendo di differenziare lo sporco senza toccarlo con le mani. Comodo, infine, lo scovolino incluso nella confezione per pulire rapidamente i condotti.

Il nostro verdetto

La Roborock F25 GT ci ha convinto perché risolve i due grandi problemi delle wet&dry: l'ingombro sotto i mobili e i capelli aggrovigliati nel rullo. Tra i pregi segnaliamo l'incredibile flessibilità del sistema FlatReach a 180°, l'efficacia delle lame JawScrapers e l'ottima pulizia a filo muro.

Di contro, tra i difetti, va considerato che nei programmi più intensi (come il Turbo) l'autonomia della batteria si riduce sensibilmente e la capacità dei serbatoi costringe a un rabbocco se si devono superare gli 80-90 metri quadri in un'unica sessione.

In sintesi, se cercate una lavapavimenti manuale robusta, potente e capace di arrivare ovunque, l'offerta a 179 euro su Amazon la rende un affare.

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