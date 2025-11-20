Robot o lavapavimenti? Le soluzioni per pulire senza fatica (e risparmiare col Black Friday)

Un robot che faccia tutto da solo o una lavapavimenti che permetta di raccogliere sporco liquido e secco e lavare in una sola passata? È una domanda che si stanno ponendo sempre più persone. Ma districarsi in un settore sempre più smart e vario può non essere immediato. E col Black Friday (e il Natale) alle porte di offerte che fanno gola ce ne sono tante.

Certo, un robot all-in-one - come quelli di cui vi abbiamo già parlato nella prima puntata del nostro speciale dedicato al Black Friday - automatizza tutti i processi, persino (o quasi) la manutenzione del dispositivo. Ma si tratta di prodotti ingombranti che possono non convincere tutti. O non sono congeniali a chi ha bisogno di lavare spesso e in fretta, magari perché ha bambini o animali in casa, o semplicemente preferisce fare le pulizie in prima persona. Ecco quindi altre due soluzioni tra quelle che abbiamo testato negli scorsi mesi. Sono entrambi Roborock, una delle aziende leader del settore, che sul suo store e sulla sua pagina Amazon anticipa le promozioni del venerdì più scontato dell'anno (qui tutte le offerte).

Roborock Q7 L5+ Set: pulizia automatizzata con svuotamento automatico

Partiamo dal Q7 L5+ Set, un robot aspirapolvere con kit per lavare pratico e compatto. Con una potenza HyperForce da 8.000 Pa e un sistema di svuotamento automatico RockDock Plus, la polvere sui pavimenti sarà solo un ricordo. Il robot - munito come altri prodotti dell'azienda di spazzola anti-groviglio e pettine JawScrapers - si muove in autonomia in casa e, quando necessario o alla fine della pulizia, torna alla base di ricarica per svuotare il serbatoio. Quindi per due mesi e mezzo non sarà necessario cambiare il sacchetto.

Grazie alla torretta LiDar alta meno di 10 cm, nei nostri test la mappatura e la navigazione sono sempre risultati precisi e il robot non si è mai incagliato. Nemmeno il tappeto di gomma nella cameretta è mai stato un problema dal momento che le ruote antigraffio gli permettono di superare piccole soglie fino a 2 cm. Il lavaggio in questo caso non è automatico, ma nella confezione troviamo un kit con un mop e un serbatoio dell'acqua da agganciare sul dispositivo. Come per i fratelli maggiori, l'app Roborock anche in italiano ci ha guidati nella configurazione delle impostazioni di base e nella programmazione della pulizia, permettendoci di selezionare il livello di aspirazione o dell'acqua da rilasciare sul pavimento.

Fino al primo dicembre il Q7 L5+ è in promozione nella sua versione Set (che include tre sacchetti aggiuntivi per la polvere) a 199.99 euro, quasi la metà rispetto al prezzo consigliato al pubblico.

Roborock F25 GT: la scopa wet&dry versatile per ogni esigenza

Per chi preferisce controllare dove e come pulire, tra le offerte troviamo la F25 GT, una scopa wet&dry capace di aspirare il pavimento con una potenza di ben 20.000 Pa e contemporaneamente lavarlo con un rullo che arriva fino ai bordi e si muove a 450 giri al minuto. Un raschietto a pressione costante limita gli aloni e il design antigroviglio impedisce che si formino quei fastidiosi ammassi di capelli e sporco che possono inficiare la pulizia stessa. Leggera e maneggevole, arriva bene negli angoli e persino sotto i mobili fino a 12,cm di altezza dal momento che si può appiattire a 180°. La trazione è potente, i comandi sull'impugnatura sono intuitivi e permettono di scegliere tra tre programmi (eco, auto e turbo) e se escludere o meno il lavaggio. Questo la rende adatta davvero a tutte le esigenze.

Ma il vero valore aggiunto è la base di ricarica. Basta appoggiare la scopa, schiacciare un pulsante e attivare l'autopulizia ad alta temperatura a 90°.

A noi non resta che svuotare il serbatoio (con un innovativo design che separa l'acqua sporca dal residuo secco) e sciacquarlo con il comodo scovolino incluso nella confezione.

La scopa wet&dry F25 GT è in offerta, sempre fino al primo dicembre, a 199 euro, 100 in meno rispetto al prezzo pieno. Una delle migliori soluzioni per rapporto qualità-prezzo.