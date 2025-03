Roborock Saros 10, la recensione

Sempre più versatile, il robot aspirapolvere è un elettrodomestico diventato un vero e proprio must, come confermato ieri da un'indagine Doxa: il 90% degli italiani dichiara di

conoscere questi dispositivi e il 70% ritiene che semplifichino la vita. Così le aziende spingono verso un design accattivante che possa portarlo al centro del soggiorno e non più nascosto in un angolo di casa. È il caso di Roborock, leader del settore, che proprio ieri ha lanciato in Italia due nuovi modelli di punta, Saros 10 e Saros 10R. Presentati al Ces di Las Vegas, promettono pulizie intelligenti e automatizzate, con una tecnologia all'avanguardia che lava e aspira ed è capace di raggiungere anche i punti più difficili. Abbiamo testato per qualche settimana il Roborock Saros 10: ecco cosa ci ha convinto.

Unboxing e design

Come tutti i prodotti di questa categoria, è necessario avere un certo spazio (bisogna prevedere uno spazio di 40x40 cm e 50 cm in altezza) vicino a una presa di corrente. Ma il Saros 10 colpisce per il suo aspetto: la parte frontale della base di ricarica è infatti rivestita da vetro temperato satinato color argento (richiamato anche nel lato superiore del robot) che lo rende molto elegante. La scelta tra la versione bianca o nera permette poi di adattarlo a gran parte degli arredamenti. E la pulizia automatizzata garantisce una postazione sempre pulita. Nel serbatoio dell'acqua pulita è presente l'alloggiamento per il detergente (non incluso).

L'installazione è semplice e intuitiva e nella confezione è anche un sacchetto per la polvere di ricambio. Il robot ha la classica forma tonda ed è dotato di una spazzola principale antigroviglio Duo Divide (di fatto due piccoli rulli di gomma disposti in linea che spingono peli e capelli verso il centro) e un panno a "D" vibrante. Non mancano poi una spazzolina laterale con un design asimmetrico e un piccolo panno rotondo per angoli e bordi e due ruote gommate capaci di superare tappeti e piccoli rialzi fino a 4 centimetri.

Ma uno dei punti di forza è sicuramente l'altezza di nemmeno 8 centimetri (appena 7,98 per la precisione) che, insieme alla torretta retrattile, permette al Saros 10 di arrivare davvero dappertutto, persino sotto il divano o fino al battiscopa dei mobili della cucina.

A completare il tutto c'è l'app Roborock che abbiamo imparato a conoscere durante altri test: in italiano e intuitiva, guida passo passo l'utente nella prima mappatura e poi nella gestione delle pulizie, suggerendo programmi preimpostati (anche a zona) o lo Smart Plan (la pulizia totalmente automatizzata), la manutenzione, la creazione di stanze o muri virtuali, il controllo delle telecamere da remoto e in generale per l'interazione con il dispositivo e la stazione di ricarica. Interessanti i comandi vocali in italiano che si attivano con "Hello Rocky" anche se, come per gli altri prodotti Roborock, con una gamma limitata di istruzioni che si possono dare al robot.

La prova

Ma veniamo al dunque. Come è andata la nostra prova? Partiamo dalla mappatura, molto accurata grazie al sistema Reactive AI 3.0 e a un sistema di sensori quadruplo (tra cui quelli laterali VertiBeam) che riconosce anche ostacoli piccoli o cavi sospesi. Lasciato libero di girare anche senza mettere in ordine (o creando un percorso tortuoso ad hoc), non ha mai avuto problemi a spostarsi e non si è mai incastrato. E, anche grazie alle telecamere integrate, alla fine della pulizia ci sono stati indicati sempre sulla mappa gli oggetti fuori posto, mai considerati "permanente". Questo significa che nella pulizia successiva il Saros 10 è passato senza problemi dove prima aveva rilevato un ostacolo.

L'aspirazione, configurabile in tre livelli, è eccellente. Altrettanto efficace è il lavaggio del pavimento, grazie al mop che vibra 4mila volte al minuto e al panno laterale che si attiva abbassando solo quando rileva i bordi.. La spazzola anti groviglio divisa al centro è davvero efficace: anche i capelli più lunghi verranno convogliati verso il serbatoio presente sul robot e poi nel sacchetto per il residuo solido posto nella base. Quando abbiamo impostato la pulizia di tutto l'appartamento con lo Smart Plan, il dispositivo ha adattato bene potenza di aspirazione e lavaggio ai diversi ambienti, prevedendo un lavaggio dei mop tra una stanza e l'altra per evitare la contaminazione delle superfici.

Quello che ci ha più impressionato è sicuramente la torretta retrattile che ha permesso al Saros 10 di pulire zone impossibili da raggiungere per altri dispositivi, come sotto al divano o i bordi del battiscopa sotto ai mobili della cucina. Nemmeno l'angusto spazio sotto al seggiolone l'ha spaventato. Colpisce anche la silenziosità del dispositivo sia in fase di aspirazione (appena 52 dB(A)) che in quella di svuotamento automatico(72 dB(A)).

Il "test pappa"

Con una bimba di due anni in casa, la prova più importante è quella del "test pappa". Abbiamo scelto una cena a base di farro e legumi per capire come si comporta il Saros 10 con lo sporco più complesso, umido e colloso. Abbiamo avviato il programma preimpostato "Dopo i pasti" selezionando la zona sotto al tavolo con aspirazione bilanciata, lavaggio standard e un singolo passaggio. Ebbene, pur non essendo al massimo della sua potenza (22000 Pa), sul pavimento non è rimasto quasi nulla: niente macchie, niente cibo sparso o lanciato via dalla spazzola laterale, né attaccato a ruote o altri elementi. Solo un fagiolo, probabilmente troppo grande, è sopravvissuto al passaggio del robot. "Test pappa" superato a pieni voti.

La manutenzione

Altro punto di forza è la manutenzione: la stazione di ricarica All in one pulisce in autonomia sia il robot che la base stessa con acqua a 80° e asciugatura con aria calda a 60°. Questo garantisce una perfetta igiene sia dei panni che delle altre parti e evita il formarsi di muffe e cattivi odori. A noi non resta che riempire il serbatoio di acqua pulita e svuotare e pulire quello di acqua sporca quando l'app ce lo segnala. Anche la polvere viene svuotata in automatico. L'unica operazione un po' rumorosa - ma meno di altri dispositivi - che si può escludere in determinati orari. La ricarica è rapida: in appena 150 minuti la batteria è al massimo e la stazione è in grado di calcolare l'eventuale carica necessaria per completare la pulizia. Ma dobbiamo dire che con 6400 mAh e un normale trilocale milanese il robot non ha mai avuto bisogno di interrompersi per ricaricarla.

Il prezzo

Roborock Saros è già disponibile sullo store online Roborock, su Amazon e nei negozi MediaWorld, Euronics e Coin a un prezzo lancio di 1349 euro fino al 2 aprile. Dopo questa data sarà venduto a un prezzo consigliato di 1499 euro.

Cosa ci è piaciuto (e cosa no)

Il Roborock Saros 10 è sicuramente un ottimo prodotto, ideale per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie di casa mantenendo uno standard alto: l'aspirazione potente e precisa, unita a un lavaggio con acqua tiepida e detergente e al design ultrasottile fa sì che possa sostituire quasi del tutto l'intervento umano. La base di ricarica All in one che usa acqua a 80° risolve anche il problema della manutenzione, evitando cattivi odori, mentre la silenziosità delle operazioni lo rende adatto anche a un condominio o in case dove sono presenti bambini o animali. Pochi i difetti: la mancanza di un panno che esce dall'area del robot rischia di non lavare angoli angusti.

Inoltre la gamma dei comandi vocali è al momento un po' limitata e non permette il linguaggio naturale a cui le AI ci stanno abituando. In ogni caso il prezzo è commisurato a qualità dei materiali e standard di pulizia.